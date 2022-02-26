Родичів українських військових дезінформують: як перевірити інформацію на достовірність

Якщо вам дзвонять і повідомляють про стан вашого родича, який захищає країну, поставте кілька запитань, відповіді на які знаєте тільки ви та він.

Держспецзв'язку інформує про те, що близьким та рідним українських військовослужбовців надходить фейкова інформація про їх стан та місцеперебування. Офіційну заяву з цього приводу відомство опублікувало в телеграм-каналі.

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"Здійснюються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з неправдивою інформацією про їхній стан та місцеперебування. Просимо роз'яснити близьким та рідним про дії в таких ситуаціях", — написала служба.

Держспецзв'язку радить перевіряти інформацію на правдивість. Якщо вам, вашим родичам, друзям, надійдуть такі дзвінки, то запитуйте те, що знаєте тільки ви двоє, наприклад:

Назва дитячого садка, до якого ходив? Номер школи, де навчався? День народження матері?

Раніше ми повідомляли про те, що в групи WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, створених жителями Київщини, масово пишуть російські агенти, сподіваючись вивідати інформацію. Секретар РНБО Данілов пояснив, як "вичислити" агента і що робити після.

Також Фокус писав про те, що українське супутникове телебачення доступне в незакодованому вигляді.