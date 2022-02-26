Родственников украинских военных дезинформируют: как проверить информацию на достоверность

Если вам звонят и сообщают о состоянии вашего родственника, который защищает страну, задайте несколько вопросов, ответы на которые знаете только вы и он.

Госспецсвязи информирует о том, что близким и родным украинских военнослужащих поступает фейковая информация об их состоянии и местонахождении. Официальное заявление на этот счет ведомство опубликовало в телеграм-канале.

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"Совершаются фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении. Просим разъяснить близким и родным о действиях в таких ситуациях", — написала служба.

Госспецсвязи советует проверять информацию на достоверность. Если вам, вашим родственникам, друзьям, поступят такие звонки, то задавайте вопрос на который знаете ответ только вы двое например:

Название детского садика, в который ходил? Номер школы, в которой учился? День рождения матери?

Ранее мы сообщали о том, что в группы WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, созданных жителями Киевщины, массово пишут российские агенты в надежде выведать информацию. Секретарь СНБО Данилов пояснил, как "вычислить" агента и что предпринять после.

Также Фокус писал о том, что украинское спутниковое телевидение доступно в незакодированном виде.