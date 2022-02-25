Украинцы получат бесплатный доступ к спутниковому ТВ

Украинское спутниковое телевидение теперь доступно в незакодированном виде.

Концерн РРТ, входящий в сферу управления Госспецсвязи, обратился к телеканалам с просьбой раскодировать сигналы на спутнике, чтобы украинцы при отсутствии эфирного сигнала могли смотреть телевидение бесплатно на спутнике. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Госспецсвязи.

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Для просмотра подойдет любой простой спутниковый цифровой ресивер и спутниковая антенна.

"Спасибо за поддержку всем телеканалам и частным компаниям, предоставляющим услуги спутникового телевидения", — акцентируется в официальном сообщении.

Ранее медиагруппы 1+1 media, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и Inter Media Group сообщили, что во время военного положения все их телеканалы будут вещать в открытом доступе на своих международных и незакодированных версиях.

"Информация дублируется на YouTube-каналах, онлайн-платформах, оперативно обновляется на информационных сайтах и в социальных сетях каждой из медиагрупп", — сказано в совместном заявлении.

Медиагруппы отметили, что ставят перед собой цель "защищать информационное пространство, широко освещать события, развенчивать фейки и доносить до украинцев важнейшие сообщения максимально быстро". Медиагруппы обязуются помочь погасить панику и давать гражданам четкие наставления, как своевременно действовать в отдельно взятом регионе.

Вещание идет непрерывно и без рекламных пауз, "чтобы каждый наш зритель чувствовал, что мы рядом и получал оперативную и правдивую информацию", — консолидированно заявляют медиагруппы.

Ранее мы сообщали о том, что украинские операторы мобильной связи, а также Укртелеком, не будут отключать от сети тех абонентов, которые не внесли платежи или имеют задолженности.