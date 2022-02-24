Мобильные операторы согласились обеспечивать связь при нехватке средств на счетах абонентов

Vodafon и Укртелеком обещают поддерживать абонентов во время вторжения России, а lifecell раздает бесплатные пакеты услуг для звонков и доступа в Интернет.

Украинские операторы мобильной и интернет-связи согласились обеспечивать связь, даже если у абонентов недостаточно денег на счетах. Об этом представители компаний сообщили агентству "Интерфакс-Украина".

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"Делаем все возможное, чтобы все оставались на связи даже с нулевым балансом", — заявили в Vodafone Украина.

Пресс-служба lifecell заявила, что оператор для поддержки абонентов без дополнительной оплаты насчитывает пакеты услуг сроком на 30 дней, который включает 30 минут звонков на любые номера внутри Украины и 5 ГБ мобильного Интернета. Сеть компании работает нормально, однако при больших нагрузках для соединения могут потребоваться несколько попыток.

Директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов отметил, что утром 24 февраля руководство решило не отключать услуги за неуплату или из-за нулевого баланса. По его словам, клиентская база компании насчитывает более 50 тыс. абонентов, у которых недостаточно денег на счету.

"У нас сейчас более 50 тыс. клиентов интернет-услуг в динамике, кого могло затронуть отключение за неуплату. Но мы решили не отключать наших абонентов", — сообщил Михаил Шуранов.

Ранее Госспецсвязь призвала украинских операторов не отключать абонентов из-за нехватки денег на счету или задолженности во время вторжения России. Ведомство посоветовало отправлять SMS-сообщения в случае сильной нагрузки на сети и невозможности позвонить.

Также Госспецсвязи опубликовала перечень мер, которые следует предпринять украинцам, чтобы противодействовать возможным кибератакам.