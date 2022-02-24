Советы по кибербезопасности для граждан: что делать, чтобы ваши устройства не взломали
Рекомендации от Госспецсвязи для всех интернет-пользователей.
Кибератаки на государственные ресурсы продолжаются, и существует большой риск, что атаки распространятся, а их объектами могут стать все граждане, сообщает Госспецсвязи в своем телеграм-канале. В этой связи ведомство подготовило памятку для пользователей, как защитить свои устройства от возможных атак.
Семь простых советов для украинцев:
- Замените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация. Рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы — не менее 10 знаков.
- Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт-соцсети. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта, ведь вы получите смс-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт.
- Установите антивирус и системно проверяйте устройство на наличие угроз, которые могут повредить вашим данным.
- Сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или защищенных облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без восстановления.
- Используйте легальное программное обеспечение. Российские вирусы сейчас часто распространяются через пиратское программное обеспечение.
- Обновите приложения в своем смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно сделать, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности.
- Не верьте фейкам, особенно в соцсетях – их сейчас много, и их цель – не только посеять панику, но дестабилизировать ситуацию в нашей стране.
"Мы должны держать оборону по всем фронтам. Киберзащита – это обязанность каждого из нас. Только совместные усилия позволят эффективно противостоять врагу в киберпространстве. Чтобы минимизировать риск стать жертвой хакеров, нужно соблюдать важные правила кибергигиены", — подчеркнули в ведомстве.
Актуальную информацию вы можете найти на ресурсах Госспецсвязи и других государственных органов.
Ранее мы сообщали о том, как операторы мобильной связи и интернет-провайдеры намерены защитить свою инфраструктуру, чтобы граждане страны имели возможность оставаться на связи.