Советы по кибербезопасности для граждан: что делать, чтобы ваши устройства не взломали

Рекомендации от Госспецсвязи для всех интернет-пользователей.

Кибератаки на государственные ресурсы продолжаются, и существует большой риск, что атаки распространятся, а их объектами могут стать все граждане, сообщает Госспецсвязи в своем телеграм-канале. В этой связи ведомство подготовило памятку для пользователей, как защитить свои устройства от возможных атак.

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Семь простых советов для украинцев:

Замените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и ​​на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация. Рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы — не менее 10 знаков. Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт-соцсети. Это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта, ведь вы получите смс-сообщение, в котором вас попросят подтвердить вход в аккаунт. Установите антивирус и системно проверяйте устройство на наличие угроз, которые могут повредить вашим данным. Сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или защищенных облачных хранилищах. Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без восстановления. Используйте легальное программное обеспечение. Российские вирусы сейчас часто распространяются через пиратское программное обеспечение. Обновите приложения в своем смартфоне и программное обеспечение на компьютере. Это нужно сделать, ведь разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности. Не верьте фейкам, особенно в соцсетях – их сейчас много, и их цель – не только посеять панику, но дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

"Мы должны держать оборону по всем фронтам. Киберзащита – это обязанность каждого из нас. Только совместные усилия позволят эффективно противостоять врагу в киберпространстве. Чтобы минимизировать риск стать жертвой хакеров, нужно соблюдать важные правила кибергигиены", — подчеркнули в ведомстве.

Актуальную информацию вы можете найти на ресурсах Госспецсвязи и других государственных органов.

Ранее мы сообщали о том, как операторы мобильной связи и интернет-провайдеры намерены защитить свою инфраструктуру, чтобы граждане страны имели возможность оставаться на связи.