Поради щодо кібербезпеки для громадян: що робити, щоб ваші пристрої не зламали

Рекомендації від Держспецзв'язку для всіх інтернет-користувачів.

Кібератаки на державні ресурси продовжуються, і існує великий ризик, що атаки поширяться, а їхніми об'єктами можуть стати всі громадяни, повідомляє Держспецзв'язок у своєму телеграм-каналі. У зв'язку з цим відомство підготувало пам'ятку для користувачів, як захистити свої пристрої від можливих атак.

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Сім простих порад для українців:

Замініть паролі в соцмережах, банківських облікових записах і на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація. Рекомендується використовувати складні паролі, що складаються з літер і символів. Це мають бути складні набори – не менше 10 знаків. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході до вашого облікового запису. Це убезпечить вас від спроби злому облікового запису, адже ви отримаєте смс-повідомлення, у якому вас попросять підтвердити вхід до облікового запису. Встановіть антивірус і системно перевіряйте пристрій на наявність загроз, які можуть пошкодити ваші дані. Зробіть резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах. Злочинці часто шифрують дані на зламані пристрої без відновлення. Використовуйте легальне програмне забезпечення. Російські віруси зараз часто розповсюджуються через піратське програмне забезпечення. Оновіть програми у своєму смартфоні та програмне забезпечення на комп'ютері. Це потрібно зробити, адже розробники постійно працюють над покращенням своїх протоколів безпеки. Не вірте фейкам, особливо в соцмережах – їх зараз багато, і їхня мета – не лише посіяти паніку, а й дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

"Ми повинні тримати оборону по всіх напрямках. Кіберзахист — це обов'язок кожного з нас. Тільки спільні зусилля дозволять ефективно протистояти ворогові в кіберпросторі. Щоб мінімізувати ризик стати жертвою хакерів, потрібно дотримуватись важливих правил кібергігієни", — підкреслили у відомстві.

Актуальну інформацію ви можете знайти на ресурсах Держспецзв'язку й інших державних органів.

Раніше ми повідомляли про те, як оператори мобільного зв'язку та інтернет-провайдери мають намір захистити свою інфраструктуру, щоб громадяни країни мали можливість залишатися на зв'язку.