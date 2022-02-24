Поради щодо кібербезпеки для громадян: що робити, щоб ваші пристрої не зламали
Рекомендації від Держспецзв'язку для всіх інтернет-користувачів.
Кібератаки на державні ресурси продовжуються, і існує великий ризик, що атаки поширяться, а їхніми об'єктами можуть стати всі громадяни, повідомляє Держспецзв'язок у своєму телеграм-каналі. У зв'язку з цим відомство підготувало пам'ятку для користувачів, як захистити свої пристрої від можливих атак.
Сім простих порад для українців:
- Замініть паролі в соцмережах, банківських облікових записах і на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація. Рекомендується використовувати складні паролі, що складаються з літер і символів. Це мають бути складні набори – не менше 10 знаків.
- Налаштуйте двоетапну перевірку при вході до вашого облікового запису. Це убезпечить вас від спроби злому облікового запису, адже ви отримаєте смс-повідомлення, у якому вас попросять підтвердити вхід до облікового запису.
- Встановіть антивірус і системно перевіряйте пристрій на наявність загроз, які можуть пошкодити ваші дані.
- Зробіть резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах. Злочинці часто шифрують дані на зламані пристрої без відновлення.
- Використовуйте легальне програмне забезпечення. Російські віруси зараз часто розповсюджуються через піратське програмне забезпечення.
- Оновіть програми у своєму смартфоні та програмне забезпечення на комп'ютері. Це потрібно зробити, адже розробники постійно працюють над покращенням своїх протоколів безпеки.
- Не вірте фейкам, особливо в соцмережах – їх зараз багато, і їхня мета – не лише посіяти паніку, а й дестабілізувати ситуацію в нашій країні.
"Ми повинні тримати оборону по всіх напрямках. Кіберзахист — це обов'язок кожного з нас. Тільки спільні зусилля дозволять ефективно протистояти ворогові в кіберпросторі. Щоб мінімізувати ризик стати жертвою хакерів, потрібно дотримуватись важливих правил кібергігієни", — підкреслили у відомстві.
Актуальну інформацію ви можете знайти на ресурсах Держспецзв'язку й інших державних органів.
Раніше ми повідомляли про те, як оператори мобільного зв'язку та інтернет-провайдери мають намір захистити свою інфраструктуру, щоб громадяни країни мали можливість залишатися на зв'язку.