Шатдаун: як оператори та провайдери забезпечать зв'язок у разі повного відключення

Альтернативні джерела живлення, кіберзахист та цілодобова охорона обладнання: у Київстарі, lifecell, Укртелеком, Ланеті розповіли, як захищатимуть інфраструктуру.

Сценарії викликів, з якими можуть зіткнутися мобільні оператори та інтернет-провайдери, залежатимуть від багатьох зовнішніх факторів, таких як стабільність подачі енергії, цілісність кабельної інфраструктури та наземних споруд, можливість фізичного доступу ремонтних груп до об'єктів мережі тощо. Фокус опитав кількох операторів зв'язку, що вони мають намір зробити у разі повного чи часткового шатдауну.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Київстар

"Мережа Київстар має гнучку архітектуру, що дозволяє за необхідності змінювати маршрути трафіку через вузлове обладнання, розташоване в різних містах України. Це дозволяє оператору зберегти функції мережі та відновлювати надання послуг, навіть якщо якісь з об'єктів отримають пошкодження та вийдуть з ладу", — заявили в компанії.

За словами представника пресслужби, базові станції Київстар мають альтернативні джерела живлення, компанія зарезервувала додаткові канали для інтернет-з'єднань, посилила фізичну охорону ключових об'єктів мережі.

[ + – ] Охорона об'єктів телеком-мережі Київстар забезпечується у штатному режимі 24/7 Фото: blog.allo.ua

У компанії повідомили, що охорона об'єктів телеком-мережі забезпечується у штатному режимі 24/7 внутрішніми ресурсами компанії та за допомогою спеціалізованих підрядних організацій. Також налаштований процес статичного та динамічного аналізу коду на вразливості безпеки, створений інтегрований процес розробки — SDL (SecurityDevelopment Lifecycle), налаштована та працює система SAST (Static Analysis Security Tool), введено процес DAST (Dynamic Analysis Security Testing), проводяться Performance Assessment Network ( PAN) тести на проникнення, а також задіяні незалежні тестування додатків.

lifecell

"Будь-яка країна-агресор силами своїх спецслужб може перешкоджати роботі операторів мобільного зв'язку, але таким чином важко позбавити зв'язку або Інтернету велику територію, тому що мобільні оператори та інфраструктура Інтернету пристосовані для протидії надмірним навантаженням та кібератакам. Мобільні оператори можуть балансувати трафік для забезпечення стабільності", — заявили в компанії.

Оператор має посилений захисний контур, сертифіковану за міжнародним стандартом ISO/IEC 27001 систему кібербезпеки. До того ж, до захисту технічних офісів як до об'єктів критичної інфраструктури підключилася Національна поліція України у межах посиленого режиму несення служби, запровадженого з 14 лютого.

Дата-центри оператора та основні підсистеми мережі побудовані з необхідним резервуванням частин ядра мережі, каналів передачі даних, виходів у Інтернет і т.д. Компанія здатна достатньо часу підтримувати працездатність обладнання навіть в умовах збудження енергоживлення за допомогою дизель-генераторів.

За потреби оператор може використовувати резервне обладнання та резервні канали передачі даних для забезпечення роботи мережі. Устаткування lifecell знаходиться у різних регіонах України, і у разі часткового відключення в одних регіонах функції можуть дублюватися іншими регіонами.

Укртелеком

У компанії працює Security Operation Center, що аналізує події інформаційної безпеки, впроваджено системи безпеки вебзастосунків та міжмережні екрани нового покоління, що дозволяють проактивно реагувати на загрози кібератак.

"У деяких населених пунктах на сході України (наприклад, Мар'янка, Донецька область, станиця Луганська, Луганська область) наші колеги працюють в умовах загрози обстрілу, забезпечуючи за необхідності живлення мережевих елементів від генераторів", — повідомили в компанії.

[ + – ] Мережа Укртелекому є елементом критичної інфраструктури країни Фото: unsplash.com

В Укртелекомі працює оперативний штаб, який забезпечує матеріально-технічні ресурси, відповідає за роботу джерел аварійного енергопостачання, запасів пального, роботу аварійно-відновлювальних команд філій, їх оснащення, забезпечення автотранспортом для виконання завдань та готовність систем резервування каналів зв'язку, волоконно-оптичних ліній в умовах настання надзвичайного чи особливого періоду.

"Мережа Укртелекому є елементом критичної інфраструктури країни, і ми маємо відповідний план дій щодо утримання працездатності в надзвичайних умовах, зокрема залучаючи для захисту її елементів поліцію та військових. Отже, зв'язок зберігатиметься доти, доки фізично існуватимуть ключові елементи інфраструктури і у співробітників буде можливість працювати", — наголосили в компанії.

Ланет

"Російські спецслужби не можуть просто відключити Інтернет "віддалено" — за допомогою "хакерів" або певних програм. Відключити його можна лише шляхом фізичної руйнації інфраструктури, як телекомунікаційної, так і інфраструктури електроживлення, за допомогою диверсійних операцій або прямих артилерійських обстрілів, або бомбардування. У цьому випадку масштаби відключень безпосередньо залежать від обсягів пошкоджень", — прокоментував Фокусу заступник директора Мережі Ланет Дмитро Ганзенко.

Ганзенко розповів, що компанія має генератор електроживлення, але він допоможе лише у разі тимчасових і незначних відключень електроенергії.

За словами Ганзенко, перебої в роботі мережі провайдера домашнього Інтернету можуть виникнути через три причини: фізичне пошкодження мереж; перебої електроживлення; перебої зі зв'язком із магістральним провайдером.

"Фізичні пошкодження ремонтуватимемо у звичайному режимі, за відсутності небезпеки для персоналу. На решту причин ми вплинути, на жаль, не можемо", — заявив заступник директора.

Раніше ми публікували поради експертів щодо того, що потрібно зробити користувачам у разі часткового або повного відключення мобільного та/або інтернет-зв'язку.