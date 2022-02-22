Шатдаун – не завада. Експерти розповіли, що робити, якщо в країні відключать інтернет

За допомогою смартфонів і спеціального ПЗ можна спілкуватися й обмінюватися даними навіть без мобільного чи інтернет-зв'язку, однак підготуватися потрібно заздалегідь.

У разі відключення інтернету користувачі зможуть спілкуватися одне з одним, якщо заздалегідь підготують свої гаджети до такої ситуації. Експерти бельгійської IT-компанії GlobalSign надали інструкцію на сайті "Хабр". Українські експерти у сферах телеком і кібербезпеки вважають, що в нашій країні повний шатдаун, як було в Казахстані в січні 2022-го, малоймовірний, тому що точок обміну міжнародним трафіком досить багато і вони, на відміну від Казахстану, де інтернет заходить та виходить через одну підконтрольну точку, — диверсифіковані. Однак користувачам не завадить дізнатися про запобіжні заходи.

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Перше, що необхідно пам'ятати користувачам, – шатдаун буває двох видів. Частковий шатдаун має на увазі відключення деяких сервісів, таких як VPN, протокол HTTPS, соціальні мережі, месенджери. А повний шатдаун має на увазі відключення інтернету та мобільного зв'язку. Експерти з GlobalSign кажуть, що деякі заходи для обходу шатдауну неможливо реалізувати при повністю відключеному інтернеті, тому слід заздалегідь вжити деяких заходів, а саме…

Купити Android-смартфон

Для зв'язку підійде навіть старий або вживаний смартфон, який можна купити дешево на вторинному ринку, але він обов'язково повинен працювати під управлінням операційної системи Android. iPhone виявиться марним, адже iOS не підтримує пряму WiFi-комунікацію через пірингові месенджери.

Як попередили в GlobalSign, при масштабному шатдауні в районі, де він стався, може початися хаос і заворушення, а також різко зрости попит на Android-смартфони, через що останні подорожчають. Щоб не потрапити неприємну ситуацію, краще придбати апарат заздалегідь.

Встановити програмне забезпечення

GlobalSign рекомендує скачати на смартфон два типи програм:

Софт для обходу сервісних обмежень при частковому шатдауні.

Пірингові месенджери, які забезпечать зв'язок за повного відключення.

Для обходу обмежень при частковому шатдауні, наприклад, блокування певних сайтів або протоколу HTTPS, експерти радять використовувати Psiphon — це безкоштовна програма, яка поєднує технології захищеного зв'язку й обфускації, щоб заплутати цифрові "сліди" користувача під час аналізу провайдерами. Варто також поставити програми, які дають змогу дивитися фільми, слухати музику або читати книги в офлайн-режимі.

[ + – ] Додаток Psiphon

Найпопулярнішим піринговим месенджером наразі вважається Briar, що дозволяє обмінюватися інформацією як за допомогою Bluetooth, так і Wi-Fi. Інсталятор розміщений для завантаження на сайті проєкту, а після відключення інтернету його можна передавати зі смартфона на смартфон безпосередньо. Крім того, програма дозволяє запустити точку доступу та роздавати файли сусідам.

[ + – ] Принцип роботи програми Briar Фото: Скриншот

При повному шатдауні завантажити необхідні програми з інтернету не вийде, однак їх можна зберегти на флешку або інші цифрові накопичувачі, щоб встановити та запустити пізніше.

Децентралізовані мережі

У разі відключення інтернету GlobalSign пропонує для зв'язку децентралізовані P2P-месенджери, що використовують mesh-мережу без центральних серверів і працюють за протоколами WiFi Direct, Bluetooth, Apple Multipeer Connectivity Framework, ANT+, LoRa та ін. FireChat створюють мережу, використовуючи Bluetooth і прямі підключення через WiFi. Вони забезпечують обмін повідомленнями та фотографіями між пристроями на відстані до 60 м.

Усі підключені гаджети об'єднуються в спільну мережу, масштаб якої збільшується зі зростанням їхньої кількості. При обміні повідомленнями дані передаються по ланцюжку пристроїв, завдяки чому досить опинитися в радіусі дій хоча б одного з них.

Дротові телефони: старі, але надійні

Як розповів у коментарі Фокус телеком-експерт Роман Хіміч, ще одним надійним засобом зв'язку за відсутності інтернету є провідний телефонний зв'язок: "Теоретично він досить стійкий і надійний, оскільки при проєктуванні та будівництві його мереж враховувалися відповідні вимоги".

Роман Хіміч зазначив, що питання стійкості комунікаційних мереж перед загрозами воєнного часу не цікавило український уряд останніми роками. Як доказ: масовий "виріз" і крадіжка телефонних кабелів, що містять цінну мідь.

"Епідемія "вирізів" і вандалізму вирує з 2015 року за повної та демонстративної байдужості СБУ, МВС, РНБО й інших органів", — підкреслив експерт.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні не відключатимуть інтернет і мобільний зв'язок у разі вторгнення РФ. Як підкреслив представник Ради, державна влада зробить усе можливе, щоб запобігти повномасштабним бойовим діям.

Повідомлялося також, що 18 лютого в Донецькій і Луганській областях не працював зв'язок "Київстар" і Vodafone. Місцеві жителі повідомили про збій, хоч самі оператори його заперечують.

До цього Фокус розбирався, чи можуть в Україні відключити інтернет, як у Казахстані під час масових протестів.