У Донецькій та Луганській областях не працював зв'язок "Київстар" та Vodafone: що сталося

Користувачі соцмереж повідомляли про перебої в роботі мобільного зв'язку через загострення ситуації на Донбасі 17 лютого. Технічні спеціалісти встановлюють причини проблем.

У Донецькій та Луганській областях перестали працювати мобільні оператори "Київстар" та Vodafone. Про це повідомило видання "Новини Донбасу".

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Журналісти уточнили, що станом на 1:08 ночі 18 лютого в Краматорську ловило мережу Vodafone. Користувачі LifeCell не мали проблем, у них ловив інтернет і стільниковий зв'язок.

Технічні фахівці служби підтримки мобільних операторів повідомили виданню, що вони не мають інформації про перебої в роботі мобільного зв'язку і попросили оформити заявку на технічне обслуговування.

Жителі Донецької та Луганської областей писали в соцмережах про перебої в роботі мобільного зв'язку через загострення ситуації на Донбасі 17 лютого. Зокрема, проблеми помітили жителі Дружківки, Лисичанська, Попасної, Краматорська, Торецька, Бахмута та Світлодарська.

[ + – ] Перебої в роботі мобільного зв'язку спостерігали через загострення ситуації на Донеччині 17 лютого

Деякі користувачі говорили про повну відсутність мобільного зв'язку в Донецькій та Луганській областях.

[ + – ] Деякі повідомляли про повну відсутність мобільного зв'язку

Vodafone підтвердила проблеми з мобільним зв'язком через технічний збій, але вони були недовго. "Київстар" заявив про відсутність інформації про технічний збій, але компанія посилила охорону всіх об'єктів інфраструктури.

"Компанія збільшила кількість резервних каналів зв'язку для інтернет-з'єднань", – повідомив оператор.

Співрозмовник "Української правди" в Міністерстві внутрішніх справ України спростував інформацію про перебої в роботі оператора "Київстар" у зоні Операції об'єднаних сил. За словами джерела, в роботі Vodafone спостерігали збої в Луганській та Донецькій областях, наразі їхні причини встановлюють технічні фахівці.

Обстріли на Донбасі 17 лютого

Вночі та вранці 16-17 лютого окупанти стріляли по всій лінії фронту. У штабі ООС говорили про роботу артилерії калібру 122 та 152 мм, а також танків з ОРДЛО. Внаслідок одного українського військового поранили, троє цивільних осіб отримали контузії.

[ + – ] Опубліковано фото пошкодженої будівлі дитячого садка

Бойовики обстріляли дитячий садок "Казка" в Станиці Луганській, тоді ж 20 дітей зібралися на обід.

Під обстріл потрапив ліцей у Врубівці. На момент обстрілу в школі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу. Відомо також про пошкодження залізничної станції "Кіндрашівська-Нова" та депо в Луганській області.

Фокус докладно писав, що відбувалося на лінії фронту вночі та вранці 16-17 лютого.