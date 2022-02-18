В Донецкой и Луганской областях не работала связь "Киевстар" и Vodafone: что произошло

Пользователи соцсетей сообщали о перебоях в работе мобильной связи из-за обострения ситуации на Донбассе 17 февраля. Технические специалисты устанавливают причины проблем.

В Донецкой и Луганской областях перестали работать мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone. Об этом сообщило издание "Новости Донбасса".

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Журналисты уточнили, что по состоянию на 1:08 ночи 18 февраля в Краматорске ловила сеть Vodafone. Пользователи LifeCell не испытывали проблем, у них ловил интернет и сотовая связь.

Технические специалисты службы поддержки мобильных операторов сообщили изданию, что у них нет информации о перебоях в работе мобильной связи и попросили оформить заявку на техническое обслуживание.

Жители Донецкой и Луганской областей писали в соцсетях о перебоях в работе мобильной связи из-за обострения ситуации на Донбассе 17 февраля. В частности, проблемы заметили жители Дружковки, Лисичанска, Попасной, Краматорска, Торецка, Бахмута и Светлодарска.

[ + – ] Перебои в работе мобильной связи наблюдались из-за обострения ситуации на Донбассе 17 февраля

Некоторые пользователи говорили о полном отсутствии мобильной связи в Донецкой и Луганской областях.

[ + – ] Некоторые собщали о полном отсутствии мобильной связи

Vodafone подтвердила проблемы с мобильной связью недолго из-за технического сбоя. "Киевстар" заявил об отсутствии информации о техсбое, но компания усилила охрану всех объектов инфраструктуры.

"Компания увеличила количество резервных каналов связи для интернет-соединений", – сообщил оператор.

Собеседник "Украинской правды" в Министерстве внутренних дел Украины опроверг информацию о перебоях в работе оператора "Киевстар" в зоне Операции объединенных сил. По словам источника, в работе Vodafone наблюдались сбои в Луганской и Донецкой областях, сейчас их причины устанавливают технические специалисты.

Обстрелы на Донбассе 17 февраля

Ночью и утром 16-17 февраля оккупанты стреляли по всей линии фронта. В штабе ООС говорили о работе артиллерии калибра 122 и 152 мм, а также танков из ОРДЛО. В результате одного украинского военного ранили, трое гражданских лиц получили контузии.

[ + – ] Опубликованы фото поврежденного здания детского сада

Боевики обстреляли детский сад "Казка" в Станице Луганской, в этот момент 20 детей собрались на обед.

Под обстрел попал лицей во Врубовке. На момент обстрела в школе находилось 30 учеников и 14 человек персонала. Известно также про повреждения железнодорожной станции "Кондрашовская-Новая" и депо в Луганской области.

Фокус подробно писал, что происходило на линии фронта ночью и утром 16-17 февраля.