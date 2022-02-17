Начали стрелять еще ночью. Что происходит в ОРДЛО и на линии фронта

На востоке Украины – обострение ситуации. Ночью и утром 16-17 февраля стреляли практически по всей линии фронта. Как говорят в штабе Операции объединенных сил, со стороны ОРДЛО работала артиллерия калибра 122 и 152 мм, запрещенная Минскими соглашениями.

Впервые с 2017-го

Первые сообщения об обстрелах пришли из Станицы Луганской: один з снарядов попал в местный детский сад "Казка". Позднее оказалось, что там же было повреждено локомотивное депо железнодорожной станции Кондрашевская-Новая, обесточена половина населенного пункта. Кроме того, от минометного обстрела пострадала школа во Врубовке Попаснянского района. В момент попадания снаряда на школьную спортплощадку, в здании школы находились 30 учеников и персонал.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии "Пролиска", организации, которая одной из первых опубликовала фото поврежденного здания детского сада, говорит, что узнал об обстрелах еще ночью – из сел Сизое и Болотное (вблизи Станицы Луганской). Утром о фактах стрельбы рассказывали жители Старого Айдара, Лобачево, Лопаскино, Орехового, Золотого, Новозвановки, а еще Попасной и Трехизбенки.

"Многие спустились в подвалы", – говорит Каплин. Кроме того, он сообщает и об обстрелах в Марьинке: "По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы №2. Множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница".

[ + – ] Обстрелянный детский сад в Станице Луганской

Противник пустил в ход тяжелое артиллерийское вооружение и на других участках недалеко от России, говорит Андрей Рымарук, волонтер фонда "Повернись живим".

"29 обстрелов, сотни мин и артиллерийских снарядов всех калибров. Такого масштабного обстрела по большей части фронта не помню с 2017 года. Особый цинизм – обстрел гражданских и учебных заведений. Вот представьте себе: вы на работе, а вам приходит смс: "Школу и садик обстреливают", – уточняет он.

В другой реальности

Надо сказать, что информация об обстрелянном детском саде утром очень быстро разошлась в соцсетях и Telegram-каналах, которые имеют отношение к представителям незаконных вооруженных формирований, в том числе граждан РФ. Там утверждали, что украинская армия обстреливает мирных жителей.

Фото поврежденного здания детсада одним из первых опубликовал гражданин РФ Захар Прилепин. Он уточнил: случай произошел в Новой Кондрашовке, подконтрольной "ЛНР". Эту версию подхватили русскоязычные паблики ОРДЛО. Но вскоре в комментариях пользователи стали замечать: Новая Кондрашовка – часть Станицы Луганской, под контролем правительства Украины.

Важно

"Не бойтесь! Сосед у нас мирный". Что думают об угрозе войны в селах на границе Беларуси и Украины

Сначала боевики свою ошибку признали, и тут же взялись пояснять, почему обстрел не мог произойти с территории, контролируемой представителями незаконных вооруженных формирований. Мол, смотрите, даже окна не разбиты (хотя на фото видно, что это не так), а "до линии соприкосновения – аж 8 км, то есть никакой миномет долететь до этой точки не мог". А после и вообще стали удалять посты, при этом обвиняя Вооруженные силы Украины в попытке дестабилизировать ситуацию.

Блогер, активный в соцсетях под псевдо Фашик Донецкий, замечает: "В 7:40 утра российский пропагандист Дмитрий Стешин у себя на странице написал, что в "ЛНР" стало как-то неспокойно. Другой подобный канал приблизительно в 8.00 – выложил видео о движении военной техники. И после произошел обстрел. Между первым сообщением и последним – прошло три часа". Он уверен: боевики, а точнее россияне, которые плохо ориентируются на местности, хотели показать картинку, что украинская армия обстреливает "их территорию", но очень ошиблись.

Тем временем в Марьинке

Валентина Гордеева, 65-летняя жительница Марьинки, была ранена сегодня утром у своего дома на улице Прокофьева, — пишет в Facebook правозащитник Константин Реуцкий. — Она ждала автобус, чтобы добраться на текущее обследование в больнице в Красногоровке, но оказалась в другой больнице — в Курахово. Где она, по словам врачей, проведет около трех недель. Женщина получила осколочное ранение левой руки, еще один осколок попал в живот, но, к счастью, оставил только царапину.

Обстрел Марьинки, как сообщает Реуцкий, начался около девяти утра и продлился около двух часов. Под огонь попали позиции украинских военных, но зацепило и жилой массив. На окраины города упали десятки снарядов. Только до выхода из дома Валентина насчитала 27 взрывов. Ученики в соседней Красногоровке полчаса провели в бомбоубежище. Часть детей родители забрали из школы из-за угрозы усиления обстрелов. Люди встревожены…

[ + – ] Перед выходом из дома Валентина Гордеева насчитала 27 взрывов Фото: Константин Реуцкий / Facebook

Глобальный контекст: "необходимо создать картинку"

Надо сказать, что нарушения режима тишины происходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины, у границ которой сосредоточена примерно 130-тысячная группировка российских войск. Украинские и международные эксперты ранее предупреждали, что Россия может устроить провокацию в зоне конфликта в Донбассе, чтобы оправдать вооруженное вторжение в Украину.

Важно

Эволюция войны. Как готовится захват Украины и что общего у Донбасса, Приднестровья и Карабаха

"Думаю, РФ готовит информационно-пропагандистский фон, чтоб хоть как-то обосновать постановление, которое проголосовала российская Дума – о признании "ЛДНР". Чтобы объяснить, почему она пошла на такой шаг, зачем вообще признавать их. Российской стороне необходимо создать картинку, что украинская власть готовит какие-то действия, провокации и поэтому есть угроза русскоговорящему населению на Донбассе. В результате, Путин мог бы подписать соответствующее постановление и ввести так называемый миротворческий контингент для защиты мирного населения", – говорит политический эксперт Александр Мусиенко.

Важно

Внутри находились дети: оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской (обновлено)

Вторая, по его мнению, возможная причина обострения – попытка России с помощью боевых действий надавить на Украину и Запад в вопросе Минских соглашений, учитывая, что сегодня Совет безопасности ООН должен заслушать на заседании соответствующий вопрос.

Аналитик Мария Кучеренко отмечает, сегодняшние обстрелы доказывают только одно: ни о каком политическом урегулировании здесь и сейчас, ни о какой имплементации Минских соглашений в их политической части не может идти речи.

"Сначала безопасность. А ее нет. Поэтому все требования "начать диалог про особый статус" должны отправиться на помойку", – говорит она.

Но все эксперты сходятся во мнении, что действия России – прогнозируемые. И важна реакция Украины.

"До тех пор, пока мы будем молчать, что Россия – сторона конфликта, а ее войска находятся на нашей территории – в ОРДЛО, у Кремля развязаны руки, чтобы шантажировать власти Украины, – говорит военный эксперт Олег Жданов. – Россия же намекала, что с территории ОРДЛО могут начаться массированные обстрелы, и мы будем нести потери. При этом события 16-17 февраля показали, что Кремлю все равно, и даже выгоднее обстреливать гражданские объекты – так легче давить на общество, которое не выдержит и потребует от руководства страны – давайте лучше плохой мир, чем хорошая война. Смотрите, как работают россияне: они выбирают болезненные точки – Станицу Луганскую, в которой давно сохраняется тишина, которая считается относительно безопасной для жизни, где построен "мост дружбы".

Эксперт уверен: нынешнее обострение на фронте – не провокация со стороны России, а предупреждение, что они могут Украине наносить потери столько, сколько захотят, пока мы не согласимся принять ОРДЛО на их условиях, или не отреагируем.

"Но тогда прозвучит заявление о нарушении Минских соглашений, которые подхватят Германия и Франция, которые поддерживают Россию. Неопределенность работает против нас, эти обстрелы на Западе не воспринимаются – нет привязки к тому, кто стрелял. Если это шахтеры, трактористы или, как говорит наш президент, боевики или пророссийские силы, то возникает вопрос: граждане ли это Украины, внутренний ли это конфликт? Украина и президент должна наконец-то назвать Россию стороной конфликта", – продолжает Олег Жданов. Он настаивает, Украина должна выйти с публичным заявлением об агрессии РФ.

Но это – кардинальный шаг и рискованный.

"Сегодня важно заявить, что Россия обстреляла жилые кварталы, районы, где живет мирное население. И это – военное преступление", – говорит Мусиенко.

Тем временем в Офисе генерального прокурора сообщают, что после появления информации об обстрелах начаты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), за следствие взялась СБУ.