Внутри находились дети: оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской (обновлено)

Обстрел произошел сегодня утром, около 9 часов. На место выехали спасатели.

Российско-оккупационные силы во время обстрела повредили здание детского сада в Станице Луганской. Об этом сообщает гуманитарная миссия "Пролиска" в Facebook.

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Сегодня, 17 февраля, в 09:04 утра оккупанты прямым попаданием в детсад повредили здание. По предварительной информации две сотрудницы учреждения получили контузии. На место обстрела выехали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как пишет фонд "Повернись живим", во время обстрела внутри здания находились дети. Наличие других жертв уточняются.

[ + – ] Последствия обстрела

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По данным штаба ООС в результате обстрела снаряд попал в детский садик. Под обстрел попала также и другая коммунальная инфраструктура. Половина населенного пункта осталась без электричества. Военные ООС эвакуировали мирных жителей в укрытия.

Напомним, 2 февраля оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово" на Донбассе. Пророссийские боевики обстреляли позиции из беспилотника, с которого сбросили осколок гранаты.

11 февраля оккупанты заявляли об усилении обстрелов под Донецком, но в штабе ООС призвали не верить российской дезинформации.