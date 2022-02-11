В Telegram сообщили об усилении обстрелов под Донецком. Штаб ООС призвал "не вестись на фейки РФ"

Пророссийские Telegram-каналы обвинили украинских военных в начале боевых действий. Источники Фокуса на линии фронта говорят, что ситуация спокойная и стрельбы не было слышно.

Несколько пророссийских Telegram-каналов вечером 11 февраля сообщили со ссылкой на очевидцев о якобы усилении артобстрелов на окраине временно оккупированного Донецка.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"На окраинах Донецка идет бой. 22.52 — интенсивность и мощность обстрела на западе, северо-западе, севере Донецка возрастают. Очевидцы сообщают об усилившемся обстреле окраин Донецка", – пишут на ресурсах.

При этом в усилении артиллерийских и минометных обстрелов обвиняют украинских военных.

В штабе Операции Объединенных сил (ООС) посоветовали Фокусу смотреть официальные сообщения на странице ООС в Facebook и не верить фейкам из России. Подтвердить или не опровергнуть факт обстрелов на окраине оккупированного Донецка отказались.

"Эта информация взята из источников, которые являются либо фейковыми, либо их создали с целью вбросов", – отметили в пресс-центре.

Корреспондент Фокуса связался с источниками на линии фронта. Они заверили, что ситуация спокойная и стрельбы не слышно.

Отметим, что 11 февраля глава террористической организации "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в концентрации у линии разграничения на Донбассе "достаточного количества сил и средств для наступления".

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на вопрос Фокуса говорил о возможности провокаций РФ на Чернобыльской АЭС, в оккупированном Крыму и на Донбассе с целью полномасштабного вторжения в Украину.