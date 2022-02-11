"Крым, Чернобыль и ОРДЛО", — Данилов о регионах, где РФ может устроить диверсии для вторжения

По словам секретаря СНБО, Украина на 100% не может знать, где и когда Россия устроит военную провокацию.

Россия, чтобы получить повод для полномасштабного вторжения в нашу страну, может устроить диверсию на Чернобыльской АЭС, а также в оккупированном Крыму и на Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопрос Фокуса.

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Журналист отметил, что в СМИ появилась информация о том, что Россия может целенаправленно подорвать Крымский мост, чтобы получить повод для полномасштабного вторжения в Украину.

"Рассматривает ли СНБО такой сценарий и какие действия предпринимает?", — поинтересовался корреспондент Фокуса.

Алексей Данилов подчеркнул, что власти страны ежедневно получают оперативную информацию от разведывательных служб о провокациях, которые Россия может организовать. Вместе с этим, секретарь СНБО сообщил, что Украина не может на 100% знать, где и когда оккупационные войска будут осуществлять провокационные действия.

Во время брифинга Алексей Данилов также перечислил территории, где войска РФ могут организовать провокацию, чтобы получить повод для широкомасштабного вторжения.

"Вы слышали о Крымском мосте. Мы слышали о Чернобыльской станции, об ОРДЛО, о других объектах, которые находятся как на мирной территории, так и в оккупированном Крыму или на Донбассе. Чтобы обвинить наших военнослужащих якобы в этих вещах (обвинить ВСУ в диверсии — ред.). Еще раз подчеркиваю, мы этими вопросами не занимаемся и заниматься не планируем. Жизнь человека — самая высокая ценность, поскольку мы являемся демократической страной. Мы не можем пренебрегать жизнью людей для решения каких-то непонятных для нас вопросов", — заявил секретарь СНБО, отвечая на вопрос Фокуса.

[ + – ] Данилов назвал регионы, где Россия может устроить военную провокацию для последующего вторжения

В ходе брифинга, который проходил 11 февраля в Харькове, Алексей Данилов заверил, что на сегодняшний день нет оснований для транспортировки документации под грифом "секретно" в более безопасные регионы.

Помимо этого, секретарь СНБО успокоил украинцев и сообщил, что власти не планируют отключать в стране мобильную связь и интернет в случае, если начнется полномасштабное вторжение регулярной армии России.