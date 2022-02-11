В Украине не будут отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ, — Данилов

Власти страны и дипломаты, как утверждает секретарь СНБО, делают все возможное, чтобы предотвратить вторжение российских войск в нашу страну.

Совет национальной безопасности и обороны не планирует отключать в Украине мобильную связь и интернет в случае полномасштабного вторжения армии РФ. Об этом в ходе брифинга, который проходил 11 февраля в Харькове, сообщил секретарь органа Алексей Данилов, отвечая на вопрос Фокуса.

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Корреспондент поинтересовался, планируют ли в Украине отключать мобильную связь и интернет в том случае, если регулярная армия России вторгнется на территорию нашей страны.

По словам секретаря СНБО, власти не будут прибегать к подобным мерам, если российские военнослужащие начнут широкомасштабные боевые действия. Алексей Данилов, отвечая на вопрос Фокуса, также заверил, что Украина сейчас делает все возможное, чтобы предотвратить вторжение армии РФ.

"Мы точно интернет и мобильную связь отключать не собираемся. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы никакого вторжения не было. Это наше задание. Работают наши дипломаты, которые ответственно ставятся к этим процессам. У нас огромное желание, чтобы Россия прекратила нас шантажировать, прекратила "бряцать" оружием возле наших границ. Еще раз подчеркиваю, в случае, если будет необходимость, мы понимаем, в какой способ будем защищать родную землю. У нас другого пути нет, у нас другой земли нет", — подытожил секретарь СНБО во время брифинга.

[ + – ] Данилов рассказал, будут ли в Украине отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ

Также в ходе брифинга Алексей Данилов рассказывал, планируют ли власти Украины вывозить документацию под грифом "секретно" из-за возможного вторжения РФ. По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день нет необходимости в транспортировке секретных документов.

Помимо этого, Алексей Данилов прокомментировал резкий рост цен на топливо в Украине. Повышение стоимости бензина и дизельного топлива, как утверждает секретарь СНБО, не связано с запретом Беларуси на транзит нефтепродуктов из Литвы.