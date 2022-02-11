Данилов рассказал, когда власти начнут вывоз секретных документов из-за вторжения РФ

Отвечая на вопрос Фокуса, секретарь СНБО заверил, что на сегодняшний день нет оснований для транспортировки документации под грифом "секретно".

Власти Украины в условиях возможного вторжения армии РФ пока не планируют осуществлять вывоз или транспортировку документов, которые могут содержать государственную тайну. Такой ответ на вопрос Фокуса озвучил секретарь Национального совета и обороны Алексей Данилов.

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Во время брифинга по итогам заседания СНБО, которое проходило 11 февраля в Харькове, журналист Фокуса поинтересовался, планирует ли сейчас власти страны вывозить или прятать документы под грифом "секретно" в условиях возможного вторжения российской армии.

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По словам Алексея Данилова, на сегодняшний день нет оснований для транспортировки секретной документации.

"Если будут такие основания — соответствующие структуры будут работать в этом направлении. Подчеркиваю, что мы работаем относительно тех нормативно-правовых актов, которые есть в каждом ведомстве… На сегодняшний день нет оснований для тех действий, которые вы озвучили (вывоз документов под грифом "секретно" — ред.)", — добавил секретарь СНБО.

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Напомним, 11 февраля в Харькове проходило выездное заседание СНБО под руководством президента Владимира Зеленского, по итогам которого против телеканала "Наш" были введены санкции сроком на 5 лет.

Помимо этого, 11 февраля в Харькове проходили несколько митингов на площади Свободы. Под зданием Харьковской облгосадминистрации собрались жители города, которые требовали от Владимира Зеленского извиниться за слова об оккупации областного центра. Сторонники лидера партии "Наши" Евгения Мураева вышли в центре Харькова в поддержку телеканала "Наш", в отношении которого СНБО мог ввести санкции.