Данілов розповів, коли влада почне вивозити секретні документи через вторгнення РФ

Відповідаючи на запитання Фокусу, секретар РНБО запевнив, що на сьогоднішні немає підстав для транспортування документації під грифом "таємно".

Влада України в умовах можливого вторгнення армії РФ поки що не планує вивозити або транспортувати документи, які можуть містити державну таємницю. Таку відповідь на запитання Фокусу озвучив секретар Національної ради та оборони Олексій Данілов.

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Під час брифінгу за підсумками засідання РНБО, яке проходило 11 лютого в Харкові, журналіст Фокусу поцікавився, чи планує зараз влада країни вивозити чи ховати документи під грифом "таємно" в умовах можливого вторгнення російської армії.

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За словами Олексія Данілова, сьогодні немає підстав для транспортування секретної документації.

"Якщо будуть такі підстави — відповідні структури працюватимуть у цьому напрямку. Наголошую, що ми працюємо щодо тих нормативно-правових актів, які є в кожному відомстві… Сьогодні немає підстав для тих дій, які ви озвучили (вивіз документів під грифом "секретно" — ред.)", — додав секретар РНБО.

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Нагадаємо, 11 лютого в Харкові проходило виїзне засідання РНБО під керівництвом президента Володимира Зеленського, за підсумками якого проти телеканалу "Наш" запровадили санкції терміном на 5 років.

Окрім цього, 11 лютого в Харкові проходили кілька мітингів на площі Свободи. Під будинком Харківської облдержадміністрації зібралися жителі міста, які вимагали від Володимира Зеленського вибачитись за слова про окупацію обласного центру. Прихильники лідера партії "Наші" Євгена Мураєва вийшли в центрі Харкова на підтримку телеканалу "Наш", щодо якого РНБО могла ввести санкції.