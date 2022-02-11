У Харкові завершилося засідання РНБО: проти каналу "Наш" запровадили санкції (відео)

Крім персональних обмежень, на засіданні також розглянули питання щодо стратегії морської безпеки України та відправлення українського контингенту до Іраку для участі в місії НАТО.

У Харкові 11 лютого завершилося виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони. Підсумки під час брифінгу озвучив секретар координаційного органу Олексій Данілов.

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За його словами, під час засідання Ради нацбезпеки та оборони обговорювалися кілька питань:

формування територіальної оборони України в рамках виконання закону "Про основи національного спротиву";

стратегія морської безпеки України;

надсилання персоналу для участі України в місії НАТО, що проходить в Іраку;

санкції проти телеканалу "Наш";

інформування про отримання Україною військово-технічної та фінансової допомоги;

забезпечення національної безпеки країни від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Питання про запровадження санкцій щодо телеканалу "Наш", як раніше анонсували журналісти, під час засідання розглядали. Персональні обмеження запроваджуються на 5 років.

[ + – ] У Харкові завершилося виїзне засідання РНБО

Нагадаємо, 9 лютого президент України Володимир Зеленський скликав виїзне засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке проходило 11 лютого в Харкові. Члени координаційного органу зібралися в будівлі Харківської обласної держадміністрації, щоб обговорити низку питань за умов можливого вторгнення РФ.

10 лютого ЗМІ оприлюднили порядок денний виїзного засідання РНБО в Харкові. За даними журналістів, члени органу мали обговорювати формування Сил тероборони та морські навчання РФ, які можуть призвести до блокади Чорного та Азовського морів.

11 лютого, в день проведення виїзного засідання РНБО, в Харкові на площі Свободи проходили кілька мітингів. Прибічники колишнього нардепа Євгена Мураєва зібралися в центрі міста на підтримку телеканалу "Наш", щодо якого Рада нацбезпеки могла ввести санкції. Під будівлею Харківської ОДА також зібралися харків'яни, які вимагали від Володимира Зеленського вибачитися за слова про "окупацію Харкова".