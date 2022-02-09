Зеленський скликає виїзне засідання РНБО в Харкові: що обговорять

Члени відомства зберуться в будівлі обласної державної адміністрації в п'ятницю, 11 лютого.

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) з ініціативи президента Володимира Зеленського проведе виїзне засідання в Харкові наступної п'ятниці, 11 лютого. Про це повідомила пресслужба відомства в середу, 9 лютого.

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Засідання пройде в будівлі Харківської обласної державної адміністрації, його початок заплановано на 15:30. Орієнтовно о 17:30 секретар РНБО Олексій Данілов проведе брифінг за підсумками заходу.

[ + – ] Пост РНБО

Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на апарат відомства, на засіданні зокрема обговорюватиметься формування Сил територіальної оборони.

У свою чергу джерела місцевого відділення порталу Depo в правоохоронних органах і регіональних органах державної влади повідомили, що в четвер, 10 лютого, в Харкові розпочинаються "охоронні заходи" — імовірно, це передбачає посилення контролю за безпекою в місті. Дія цих заходів триватиме до кінця п'ятниці, 11 лютого.

Крім того, співрозмовники журналістів вказали, що плани Зеленського "можуть помінятися у зв'язку з напруженою зовнішньополітичною ситуацією".

Нагадаємо, 7 лютого журналіст каналу "Наш" Макс Назаров повідомив, що РНБО отримала документи для запровадження санкцій проти мовника. Приводом для обмежень, за його словами, може стати "розпалювання" та "російська пропаганда".

Минуле засідання РНБО відбулося 24 січня. У ході підсумкового брифінгу Данілов закликав українських журналістів "зменшити напруження" в матеріалах, присвячених загрозі вторгнення РФ.