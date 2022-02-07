У РНБО доставили документи щодо санкцій проти телеканалу "НАШ", – ЗМІ

Ведучий телеканалу Макс Назаров повідомив, що санкції можуть запровадити за "розпалювання та російську пропаганду". На думку експертів, таке рішення можуть ухвалити через панічне побоювання в Офісі президента за те, що відбувається в країні.

Рада нацбезпеки та оборони України отримала пакет документів для запровадження санкцій проти телеканалу НАШ. Про це написав у Telegram ведучий телеканалу Макс Назаров з посиланням на власні джерела.

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Журналіст стверджує, що заходи готуються вжити у зв'язку з "розпалюванням та російською пропагандою".

"Усе описане — сфера діяльності винятково нацради та судів. Суди проти НАШого йдуть, але, мабуть, комусь цей процес здається довгим, а дуже хочеться тут і зараз. А за тут і зараз доведеться рано чи пізно дорого заплатити. Чи це розуміє президент?" – запитав він.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук 7 лютого говорив, що РНБО поки не розглядала питання запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ".

"Розглядатиметься, прийматимемо рішення", — заявляв спікер парламенту.

Думки експертів

Деякі експерти прокоментували можливе введення санкцій проти телеканалу. Екснардеп Олег Петренко назвав такий крок "масованою зачисткою інформпростору".

"Шансів у них немає. Якщо НАШ, не прибираючи з ефіру гостей, до яких є претензії у секретаря РНБО (Олексія) Данілова, ще почне постійно вихваляти чинну владу, всі претензії знімуться і жодних загроз позбавлення ліцензії не буде. Офіс президента має панічний, тваринний страх нести відповідальність після програшу виборів за все те, що вони робили з країною", — сказав Петренко.

Політичний експерт Валентин Гайдай сказав, що редакція не може відповідати за слова гостей та глядачів телеканалу.

[ + – ] Євген Мураєв є власником каналу "НАШ"

"Сподіваюся, ця інформація виявиться фейковою і жодних санкцій не буде. Цей метод, коли РНБО запроваджує якісь обмеження або закриває телеканали, але не за законом, це якісь приватні хотілки. Якщо ми хочемо називатися правовою державою, то маємо працювати за законом та за процедурою", — зазначив він.

Нагадаємо, що на початку лютого цього року націоналісти провели кілька акцій під будівлею телеканалу. 1 лютого вони наклеїли на плакат із зображенням ведучих каналу логотип російської армії. Один із організаторів акції назвав власника каналу Євгена Мураєва під***.

2 лютого демонстранти просили закрити телеканал та застосувати санкції до Мураєва. Протестувальники кидали запалені фаєри до будівлі каналу.

Видання "Українська правда" 27 січня повідомляло про підготовку Службою безпеки України документів у РНБО про "антиукраїнську пропаганду" каналу НАШ. Данілов заявляв, що рада готова розглянути питання запровадження санкцій проти телеканалу після отримання подання від СБУ.