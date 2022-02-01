Акція під будівлею телеканалу НАШ: націоналісти наклеїли емблему армії Росії (фото, відео)

На акцію прийшло близько 100 представників "Нацкорпусу". Один із її організаторів назвав власника каналу Євгена Мураєва під***.

Представники націоналістичних організацій прийшли протестувати під будівлю телеканалу НАШ та наклеїли на плакат із зображенням ведучих логотип армії Росії. Про це журналісти телеканалу повідомили в Telegram.

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Працівники каналу зазначили, що присутні перешкоджали їхній журналістській діяльності, перекриваючи руками камери.

[ + – ] Активісти обізвали Мураєва під***ом

Один із організаторів акції нецензурно висловився на адресу власника каналу, екснардепа Євгена Мураєва.

"Уся країна знає і вважає Мураєва під ***. Мураєв — під *** ас. Вони зараз у прямому ефірі і ми хочемо це сказати", — повідомив один з активістів.

Видання "Вести" повідомило про приблизно 100 представників "Нацкорпусу", які прийшли під будівлю каналу.

Реакція Мураєва та націоналістів

Мураєв назвав акцію не виявом демократії в Україні, а ознакою "імпотентності чинної влади".

"На очах у всієї країни відбувається кримінальне правопорушення. Поліція, яка зобов'язана запобігати правопорушенням, абсолютно не втручається, щоб нікого не провокувати. Одного разу збідніє рука того, хто дає. Ваші акції все більш карикатурні. Це оформлені бандформування, що працюють під прикриттям влади", — прокоментував те, що відбувається, екснардеп.

Екскерівник обласного осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко до початку акції написав у Facebook, що учасники акції вимагатимуть закрити телеканал НАШ та ввести санкції проти Мураєва.

Молодіжний рух "Гонор" заявив про мирну акцію біля будівлі каналу.

"Цей гадюшник настав час закривати. Радимо не вступати в суперечки і не чіпати пропагандистів каналу", – зазначили представники руху.

ЗМІ раніше писали про можливості припинення мовлення телеканалу НАШ у зв'язку із можливими санкціями від Служби безпеки України.

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов 24 січня повідомив про відсутність у РНБО документів щодо запровадження можливих санкцій проти Мураєва та телеканалу "Наш". Також він заявив про стеження за представниками п'ятої колони в Україні.

Нагадаємо, що Великобританія говорила про плани Кремля привести до влади в Україні Євгена Мураєва і зробити його "проросійським лідером. Екснардеп заперечував це і готовий був позиватися до британського уряду.

Зазначимо, що в Україні кілька каналів уже потрапили під санкції, зокрема телеканали "112", "NewsOne" та "Zik", пов'язані з нардепом ОПЗЖ Віктором Медведчуком та його соратником Тарасом Козаком.