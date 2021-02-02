Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука та його телеканалів (документ)

Під санкції потрапили телеканали "112", "NewsOne" і "Zik" з нардепом від ОПЗЖ Тарасом Козаком.

2 лютого на сайті президента України з'явився указ Володимира Зеленського, яким той вніс до списку санкцій телеканали з орбіти Віктора Медведчука, лідера проросійської партії ОПЗЖ і кума президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, під санкції потрапили телеканали "NewsOne" ("НьюзВан"), Zik ("Зік"), "112" і п'яти регіональних мовників "112"-го (компанії "Аріадна ТВ", "Партнер ТВ", "Новий формат", "ТВ Вибір" й "Лідер ТВ").

Також в списку виявився нардеп фракції ОПЗЖ Тарас Козак, який є формальним власником цих телекомпаній.

Запропонувала ввести ці санкції Рада національної безпеки й оборони України (РНБО).

Зокрема, санкції проти телеканалів передбачають:

1) блокування активів;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

4) анулювання або тимчасове зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

6) припинення надання послуг з ретрансляції/поширення телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

та інші.

Санкції проти телеканалів й Козака вводяться на 5 років.

Зазначимо, представники телеканалів заявляли, що їх можуть закрити ще в кінці січня.