Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука та його телеканалів (документ)
Під санкції потрапили телеканали "112", "NewsOne" і "Zik" з нардепом від ОПЗЖ Тарасом Козаком.
2 лютого на сайті президента України з'явився указ Володимира Зеленського, яким той вніс до списку санкцій телеканали з орбіти Віктора Медведчука, лідера проросійської партії ОПЗЖ і кума президента РФ Володимира Путіна.
Зокрема, під санкції потрапили телеканали "NewsOne" ("НьюзВан"), Zik ("Зік"), "112" і п'яти регіональних мовників "112"-го (компанії "Аріадна ТВ", "Партнер ТВ", "Новий формат", "ТВ Вибір" й "Лідер ТВ").
Також в списку виявився нардеп фракції ОПЗЖ Тарас Козак, який є формальним власником цих телекомпаній.
Запропонувала ввести ці санкції Рада національної безпеки й оборони України (РНБО).
Зокрема, санкції проти телеканалів передбачають:
1) блокування активів;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
4) анулювання або тимчасове зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/поширення телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
та інші.
Санкції проти телеканалів й Козака вводяться на 5 років.
Зазначимо, представники телеканалів заявляли, що їх можуть закрити ще в кінці січня.