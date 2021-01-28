По указке Банковой Нацсовет пошел на подлог документов, чтобы закрыть телеканалы 112 Украина, NEWSONE и ZIK, - холдинг

Над каналами, которые связывают с Виктором Медведчуком, нависла угроза закрытия. Президент Владимир Зеленский потребовал от Нацсовета по телерадиовещанию в месячный срок решить этот вопрос. Более того, вопрос дальнейшей судьбы активов Медиахолдинга НОВОСТИ обсуждался даже на специальном заседании СНБО. Что интересно, силовики категорически отказались ввязываться в войну с каналами Медведчука, однако президент не намерен отступать и хочет отомстить своему политическому оппоненту за раздувание в эфирах тарифных протестов.

Январь в Украине проходит под знаком тарифных протестов. Тысячи украинцев вышли на улицы, выражая недовольство резким повышением тарифов на услуги ЖКХ. Митингуют жители всех крупных городов страны. Информационным рупором «тарифного майдана» стали каналы Медиахолдинга НОВОСТИ – «112 Украина», NEWSONE и ZIK народного депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака, близкого соратника главы политсовета этой же политсилы Виктора Медведчука. Телеканалы тщательно освещают акции протеста, дают включения с мест их проведения, транслируя часто нелицеприятные заявления митингующих в адрес власти и лично президента Владимира Зеленского.

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Наши собеседники в ОП говорят, что Зеленский очень нервно реагирует на этот тарифный бунт и на то, что Медведчук транслирует его по своим каналам.

«Вова поручил отслеживать, как каналы Медведчука освещают тарифный майдан. Когда ему дали отчет, он был взбешен. Тарифы – болезненная тема для президента. Он обещал их снизить, но Запад не позволил. Теперь оппоненты Зеленского будут разгонять эту тему, чтобы добить и без того падающий рейтинг Гаранта», — делится наш источник.

Такая реакция Зеленского вполне объяснима. В конце декабря Киевский международный институт социологии опубликовал соцопрос, который показал, что ОПЗЖ с результатом 23,1% обогнала «Слугу народа» по популярности. Опросы других социологических контор дают схожую картину – ОПЗЖ и СН разделяет несколько процентов, при этом рейтинги партий движутся по разным направлениям: ОПЗЖ – вверх, СН – вниз. Рейтинг самого Зеленского выше, но тоже стремительно падает.

Когда выйдет следующий соцопрос, картина для президента и его политсилы будет еще хуже, поскольку опрос будет учитывать фактор тарифных бунтов, говорят эксперты. «Я думаю, что падение составит до 2% в месяц, при этом эффект будет ощущаться 2-3 месяца. Проблема для Зеленского в том, что нынче его рейтинг – это его электоральное ядро. Дальнейшее падение будет говорить о том, что у президента уже проблемы с электоральным ядром», — говорит руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

И вот Зеленский, который в 2019-м утверждал, что «никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы», решает действовать жестко.

«Зеленский позвал Ермака и Баканова и сказал, что нужно что-то предпринимать. В идеале – закрыть каналы Медведчука под предлогом их работы на Россию. Баканов скептически воспринял идею закрывать СМИ по линии СБУ, но пообещал посодействовать по другим каналам. А Ермак посоветовал Зеленскому собрать СНБО и сделать ответственность за закрытие каналов коллективной», — говорит наш источник.

Баканов поручил СБУ срочно найти в протестах «российский след». Несколько дней назад СБУ задержала жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, которого обвинила в том, что он якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание организовать в Украине тарифные бунты. Самому Медведчуку СБУ запретила полеты.

Параллельно Зеленский собрал заседание СНБО, на котором обсуждались варианты закрытия СМИ Медведчука. Как нам стало известно, рассматривались любые варианты закрытия каналов, вплоть до применения СНБО санкций к украинским компаниям-владельцам СМИ. Однако президенту донесли, что закон о санкциях сделать этого не позволяет, поскольку собственник медиа Тарас Козак – гражданин Украины.

По нашей информации, после этого президент дал силовикам полтора месяца на закрытие «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Однако и Аваков, и Баканов отказались выполнять приказ своими руками, скинув ответственность на госрегулятор.

В итоге отдуваться будет Нацсовет по телерадиовещанию. Как говорит наш собеседник в ОП, Нацсовету поставлена задача в течение полтора месяцев прекратить вещание каналов Медведчука. В связи с этим в ближайшее время критические высказывания в эфире «112 Украина», NEWSONE и ZIK будут квалифицированы как призывы к разжиганию агрессивной войны, ее пропаганда, разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти.

Первая ласточка прилетела вещателю 28 января. В прошлом году Нацсовет вдруг решил провести мониторинг эфира телеканала «112 Украина» за август-декабрь 2019 года (!), а 28 января 2021 года и на заседании выписал штраф в 114 тыс. грн за критику власти, которую в Нацсовете нынче квалифицируют как призывы к разжиганию агрессивной войны, её пропаганду, разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти. Что, при повторном приравнивании критики власти к такому же нарушению, уже позволяет Нацсовету применить к телеканалу «112 Украина» санкцию в виде аннулирования лицензии по иску регулятора.

Интересно, что за день до заседания телеканал подал в Нацсовет письмо с просьбой переноса рассмотрения вопроса, поскольку однин из руководителей заболел коронавирусом, и другие ответственные лица вынуждены были уйти на самоизоляцию. Нацсовет письмо зарегистрировал, но уже на самом заседании докладчиком, членом Нацсовета Валентином Ковалем, было сказано, что телеканал не явился на заседание и не обращался в Нацсовет с просьбой о переносе.

Умышленное игнорирование письма телеканала Нацсоветом подтверждает, что следующим решением регулятора по телеканалу «112 Украина» может стать уже применение санкции в виде аннулирования лицензии на основании решения суда по иску Национального совета. Старт процессу дан.

Примечательно, что по телеканалу NEWSONE это будет уже второе решение об аннулировании лицензии. Первое было принято 5 сентября 2019 года и по тем же основаниям, что готовится сейчас для всех трех телеканалов Медиахолдинга НОВОСТИ. И это второе дело об аннулировании лицензии телеканала NEWSONE должно закончиться быстрее, чем первое, и в пользу Нацсовета. Офис президента поставил задачу решить вопрос в сжатые сроки. Таким образом, первым могут закрыть именно NEWSONE.

«С юридической точки зрения такие шаги регулятора незаконны. Критика власти – не равна разжиганию вражды в обществе и уж тем более в эфире наших телеканалов вы не найдете призывов к разжиганию агрессивной войны. Любые незаконные действия регулятора мы будем оспаривать в судах», — прокомментировал юрист Медиахолдинга НОВОСТИ Василий Сметана.

Стоит отметить также, что ранее Нацсовет уже лишил телеканал «112 Украина» лицензий на цифровое вещание, из-за чего вещатель исчез из Т2 и транслируется на спутнике. В прошлом году власть руками СБУ и Офиса генпрокурора попыталась отобрать канал «112 Украина» у Тараса Козака и передать корпоративные права АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Руководство канала называет эти действия попыткой рейдерского захвата. К слову, дело все еще пылится в судах, и теоретически может быть поднято под давлением ОП.

А в 2019-м здание телеканала было обстреляно из гранатомета, и власть не только не нашла виновных в этом преступлении, но и не дала оценку данному террористическому акту. Многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов этого и других каналов, препятствование их работе также остаются безнаказанными.

«Мы работаем под давлением власти, начиная с момента запуска канала «112 Украина». Независимому вещателю сложно приходится в Украине, но за все эти годы мы не свернули со своего пути, остаемся приверженцами всесторонней подачи информации. Как и прежде, слово на всех наших телеканалах имеют как представители власти, так и оппозиции. Я уверен в нашей правоте. Мы отстоим право каждого украинца самому выбирать, какой канал смотреть», — заявил президент Медиахолдинга НОВОСТИ и гендиректор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф.