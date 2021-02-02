Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканалов (документ)
Под санкции попали телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik" с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком.
2 февраля на сайте президента Украины появился указ Владимира Зеленского, которым тот внес в санкционный список телеканалы из орбиты Виктора Медведчука, лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.
В частности, под санкции попали телеканалы "NewsOne" ("НьюзВан"), Zik ("Зик"), "112" и пяти региональных вещателей "112"-го (компании "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "Новый формат", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ").
Также в списке оказался нардеп фракции ОПЗЖ Тарас Козак, который является формальным владельцем этих телекомпаний.
Предложил ввести эти санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В частности, санкции против телеканалов предусматривают:
1) блокировку активов;
2) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
3) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
4) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
5) запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
6) прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространении телепрограмм /предоставлении телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
и другие.
Санкции против телеканалов и Козака вводятся на 5 лет.
Отметим, представители телеканалов заявляли, что их могут закрыть еще в конце января.