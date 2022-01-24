"П'ята колона знаходиться в Раді, таких Мураєвих багато в країні", — Данілов про "агентів" РФ

За словами секретаря РНБО, спецслужби відстежують усі дії представників "п'ятої колони".

Представники "п'ятої колони" працюють у Верховній Раді, але на сьогодні на розгляді РНБО поки що немає документів про можливі санкції щодо екснардепа Євгена Мураєва та його телеканалу "Наш". Про це під час брифінгу, що проходив 24 січня, повідомив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

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Журналіст поцікавився, чи розглядалася на засіданні РНБО інформація Великобританії про те, що Росія планує призначити екснардепа Євгена Мураєва лідером проросійського уряду в Україні.

Олексій Данілов наголосив, що посада секретаря Ради нацбезпеки не дозволяє йому називати "гауляйтером" колишнього парламентаря, який може очолити лояльний до РФ Кабінет Міністрів.

Топчиновник також заявив, що в наявності РНБО на сьогодні немає документів щодо запровадження можливих санкцій проти Євгена Мураєва та телеканалу "Наш".

"Все, що відбувається в нашій країні. Вся п'ята колона, яка знаходиться на території країни, відстежується спецслужбами... Чи багато таких Мураєвих у нашій країні? Так, вони є. Коли представники п'ятої колони перебувають у Верховній Раді, де ще більше може бути демократії, як не в нашій країні? Можливо, з цим (зі перебуванням російської агентури — ред.) треба буде скоро закінчувати. Якщо їхнє перебування буде досить тривалим — ми потім матимемо наслідки", — додав Олексій Данілов під час брифінгу.

[ + – ] Олексій Данілов прокоментував можливі санкції проти Мураєва та каналу "Наш"

23 січня МЗС Великобританії, посилаючись на дані розвідки, повідомило, що Росія планує встановити у Києві свій маріонетковий уряд на чолі з колишнім народним депутатом Євгеном Мураєвим. МЗС РФ відреагувало на інформацію Лондона та назвало її "дезінформацією".

Власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв заперечує, що Росія збирається призначити його лідером маріонеткового уряду і стверджує, що Кремль має інших кандидатів на цю посаду.

Пізніше інформацію МЗС Великої Британії про призначення Євгена Мураєва підтвердило Держдеп США. За даними журналістів, Росія не зацікавлена у затягуванні війни з Україною та планує встановити у Києві лояльний до себе уряд.