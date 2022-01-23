Держдеп підтвердив дані МЗС Британії щодо планів Кремля зробити Мураєва українським лідером, — ЗМІ

Росія не має наміру затягувати війну з Україною, а для цього необхідно посадити у Києві лояльний уряд, кажуть джерела.

Держдепартамент США підтвердив дані Міністерства закордонних справ Великої Британії щодо намірів Кремля зробити екс-нардепа Євгена Мураєва лояльним до РФ українським лідером. Про це повідомляє CNN.

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Розвідка США має "ту саму інформацію", що й британське дипломатичне відомство, яке стверджує, що Москва планує встановити в Україні проросійський уряд.

"Ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму довгу, затяжну війну. Це включає такі речі, як встановлення лояльного уряду та використання своїх шпигунських відомств для розпалювання інакодумства", — пишуть автори статті, посилаючись на своє джерело.

Прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Хорн висловила солідарність з Україною щодо заяви МЗС Великобританії, яка має інформацію про те, що російський уряд планує посадити в Києві проросійського лідера.

"Такого роду змови викликають глибоке занепокоєння. Український народ має суверенне право визначати своє майбутнє ", — сказала Хорн.

Також CNN повідомляє, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох нинішніх та колишніх українських чиновників, які були залучені до діяльності Кремля щодо впливу з метою дестабілізації України. Це Тарас Козак, Володимир Олійник, Володимир Сівкович та Олег Волошин.

"Ці чотири людини діяли під керівництвом російської розвідувальної служби і грали різні ролі в "глобальній кампанії впливу Росії щодо дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що МЗС Великобританії опублікувало заяву, в якій йдеться про плани Кремля, котрі розкрилися, привести до влади в Україні проросійського президента. В якості потенційного кандидата нібито розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв.

У свою чергу екс-нардеп Євген Мураєв заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки РФ має іншу кандидатуру.