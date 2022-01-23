Госдеп подтвердил данные МИД Британии о планах Кремля сделать Мураева украинским лидером, — СМИ

Россия не намерена затягивать войну с Украиной, а для этого необходимо посадить в Киеве лояльное правительство, говорят источники.

Госдепартамент США подтвердил данные Министерства иностранных дел Великобритании о намерениях Кремля сделать экс-нардепа Евгения Мураева лояльным РФ украинским лидером. Об этом сообщает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Разведка США располагает "той же информацией", что и британское дипломатическое ведомство, которое утверждает, что Москва планирует установить в Украине пророссийское правительство.

"Мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму долгую, затяжную войну. Это включает такие вещи, как установка лояльного правительства и использование своих шпионских ведомств для разжигания инакомыслия", — пишут авторы статьи, ссылаясь на свой источник.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн выразила солидарность с Украиной в отношении заявления МИД Великобритании, которое располагает информацией о том, что российское правительство планирует посадить в Киеве пророссийского лидера.

"Такого рода заговоры вызывают глубокую озабоченность. Украинский народ имеет суверенное право определять свое будущее", — сказала Хорн.

Также CNN сообщает, что Министерство финансов США ввело санкции против четырех нынешних и бывших украинских чиновников, которые были вовлечены в деятельность Кремля по оказанию влияния с целью дестабилизации Украины. Это Тарас Козак, Владимир Олейник, Владимир Сивкович и Олег Волошин.

"Эти четыре человека действовали под руководством российской разведывательной службы и играли различные роли в "глобальной кампании влияния России по дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля", — говорится в сообщении.

Напомним, что МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором говорится о вскрывшихся планах Кремля привести к власти в Украине пророссийского президента. В качестве потенциального кандидата якобы рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

В свою очередь экс-нардеп Евгений Мураев заявил, что эта информация не соответствует действительности, поскольку у РФ есть другой кандидат.