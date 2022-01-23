Россия планирует установить в Киеве "свое" правительство, — МИД Великобритании

Британское дипломатическое ведомство заявило, что в качестве кандидата на место "пророссийского лидера" Россия рассматривает экс-нардепа Украины Евгения Мураева.

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором говорится о вскрывшихся планах Кремля привести к власти в Украине "пророссийского лидера". Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой британского ведомства.

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В тексте заявления говорится о том, что Москва намерена установить в Киеве лояльное по отношению к РФ правительство, поскольку готовит нападение на Украину. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

[ + – ] Евгений Мураев, согласно заявлению МИД Великобритании, потенциальный "пророссийский кандидат" Фото: Скриншот

Кроме того, МИД Великобритании сообщил, что российские спецслужбы поддерживают связи с бывшими украинскими политиками, в числе которых Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев и Владимир Сивкович.

"Обнародованная информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля", — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, Россия должна прекратить агрессивную кампанию против Украины и начать процесс деэскалации, следуя путем дипломатии.

Реакция России

В свою очередь МИД Российской Федерации отреагировал на заявление британцев, назвав его дезинформацией.

"Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", — говорится в заявлении российского ведомства.

Российские дипломаты призвали сотрудников британского министерства "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига". Последнее пожелание — намек на выступление Лиз Траст в Австралии 21 января, когда политик в своей речи сообщила: "Мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку. Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали захватнические набеги – от монголов до татар. …Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну".

Комментарии Мураева

Экс-нардеп Евгений Мураев в комментарии изданию "Страна.ua" опроверг заявление МИД Великобритании и сказал, что информация о том, что он якобы может возглавить "оккупационное правительство" не сочетается с фактом ареста его активов в России.

"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину", — заявил Евгений Мураев.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США опубликовал примеры дезинформации со стороны России, целью которой являются попытки представить Украину стороной, которая провоцирует глобальный конфликт.