Британське дипломатичне відомство заявило, що в якості кандидата на місце "проросійського лідера" Росія розглядає екс-нардепа України Євгена Мураєва.

Міністерство закордонних справ Великобританії опублікувало заяву, в якій йдеться про плани Кремля, які були розкриті, привести до влади в Україні "проросійського лідера". Відповідну заяву оприлюднено прес-службою британського відомства.

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У тексті заяви йдеться про те, що Москва має намір встановити у Києві лояльний до РФ уряд, оскільки готує напад на Україну. В якості потенційного кандидата розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв.

[ + – ] Євген Мураєв, згідно із заявою МЗС Великобританії, потенційний "проросійський кандидат" Фото: Скріншот

Крім того, МЗС Великобританії повідомило, що російські спецслужби підтримують зв'язки з колишніми українськими політиками, серед яких Микола Азаров, Сергій Арбузов, Андрій Клюєв та Володимир Сівкович.

"Оприлюднена інформація проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дозволяє зрозуміти мислення Кремля", — заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, Росія має припинити агресивну кампанію проти України та розпочати процес деескалації, слідуючи шляхом дипломатії.

Реакція Росії

У свою чергу МЗС Російської Федерації відреагувало на заяву британців, назвавши її дезінформацією.

"Розповсюджена МЗС Британії дезінформація — ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", — йдеться у заяві російського відомства.

Російські дипломати закликали співробітників британського міністерства "припинити провокаційну діяльність, припинити поширювати нісенітницю і сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма". Останнє побажання — це натяк на виступ Ліз Траст в Австралії 21 січня, коли політик у своїй промові повідомила: "Ми закликаємо президента Путіна утриматися та відступити від України, поки він не зробив масштабної стратегічної помилки. Україна – горда країна з багатовіковою історією. Вони й раніше знали загарбницькі набіги — від монголів до татар. ...Якщо доведеться, українці будуть боротися, щоб захистити свою країну".

Коментарі Мураєва

Екс-нардеп Євген Мураєв у коментарі виданню "Страна.ua" спростував заяву МЗС Великобританії і сказав, що інформація про те, що він нібито може очолити "окупаційний уряд", не поєднується з фактом арешту його активів у Росії.

"Я з 2018 року під санкціями Росії через конфлікт із Медведчуком. У моєї родини там заарештовані активи. Як у британських спецслужб і Форін Офісу це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити головою "окупаційного уряду" — це питання до містера Біна", — заявив Євген Мураєв.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США опублікував приклади дезінформації з боку Росії, метою якої є спроби виставити Україну стороною, яка провокує глобальний конфлікт.