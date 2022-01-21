Факти проти вигадки. Держдеп США оприлюднив приклади російської дезінформації

У документі наведено сім прикладів із коментарями, які свідчать про спроби РФ виставити Україну стороною, яка провокує глобальний конфлікт.

Державний департамент США опублікував приклади дезінформації, що виходить від військових і розвідувальних структур Російської Федерації та спрямованої проти України. Документ оприлюднено на сайті відомства.

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У документі наведено сім прикладів поширення дезінформації та пропаганди російською стороною зі спробою представити Україну стороною, яка провокує глобальний конфлікт. Факти, що свідчать про ведення інформаційної війни з боку РФ, наводяться з коментарями.

Фейк №1 — Україна й українські чиновники є агресорами в російсько-українських відносинах.

Факт: Росія у 2014 році окупувала Крим і контролює збройні сили на Донбасі, а також сконцентрувала поблизу українських кордонів 100 тис. військовослужбовців, натомість заявляючи про "військово-технічну" відповідь у разі невиконання її умов.

Фейк №2 — Захід підштовхує Україну до ескалації конфлікту.

Факт: Москва розмістила 100 тис. військовослужбовців поблизу українських кордонів, при цьому жодних військових дій на українській стороні не проводилося. На думку Держдепу, російські військові та спецслужби намагаються обманом змусити світ повірити в те, що зовнішня політика української влади може спровокувати глобальний конфлікт і переконати громадян РФ у необхідності воєнних дій в Україні.

Фейк № 3 — Розгортання збройних сил РФ — це передислокація підрозділів на її власній території.

Факт: Розгортання стотисячної армії РФ не просто ротація озброєних підрозділів, а пряма загроза територіальній цілісності України в контексті ситуації на Донбасі. Ці дії супроводжуються дезінформацією з метою підірвати довіру до українського уряду.

Фейк №4 — США планували хімічні атаки на Донбасі

Факт: Сполучені Штати та Росія є учасниками Конвенції з хімічної зброї. Відповідно до своїх зобов'язань за цією міжнародною угодою Сполучені Штати не застосовують хімічну зброю. У документі наголошується, що США з 2014 року надали гуманітарну допомогу Україні на суму понад 351 млн доларів.

Фейк №5 — Росія захищає етнічних росіян, які проживають на території України.

Факт: Немає достовірних даних, що свідчать про загрози з боку української влади етнічним росіянам чи російськомовному населенню. Проте є достовірні дані, які свідчать про примус українських громадян у Криму та на Донбасі отримувати російське громадянство. Крім того, проти тих, хто виступає проти російської окупації, проводять політику дискримінації та загрожують кримінальною відповідальністю.

Фейк №6 — НАТО після закінчення холодної війни оточило військами Росію і порушило домовленості про нерозширення, зокрема й за рахунок членства України в Альянсі.

Факт: НАТО є оборонним альянсом, метою якого є захист своїх держав-членів. На саміті в Брюсселі, який відбувся в червні 2021 року всі союзники підтвердили, що Альянс не становить загрози для РФ і не прагнутиме конфронтації.

НАТО не оточує Росію, оскільки її сухопутний кордон має протяжність трохи більше ніж 20 000 кілометрів. З них 1 215 кілометрів припадає на долю членів НАТО.

НАТО ніколи не обіцяло не приймати нових членів, оскільки вважає, що кожна суверенна нація має право вибирати свої власні заходи безпеки та вступати до оборонних альянсів.

Фейк №7 — Захід уникає дипломатії та одразу переходить до таких заходів, як санкції.

Факт: США та партнери ведуть активну дипломатію для вирішення кризи, зокрема безпосередньо з російським урядом. Президент Джо Байден двічі розмовляв із президентом Володимиром Путіним, а офіційні особи США провели десятки зустрічей на високому рівні та телефонних розмов із російськими та європейськими колегами.

Нагадаємо, що міністр культури Олександр Ткаченко розповів про типові фейки російської пропаганди, які спотворюють образ України й українців. Як приклад, Ткаченко розповів про новини про вакцину від коронавірусу для України.