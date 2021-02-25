Ткаченко розповів про фейкові тези російської пропаганди про Україну

За словами міністра, образ України та українців у російських медіа навмисне перекручений і не відповідає дійсності.

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів про типові фейки російської пропаганди, що спотворюють образ України та українців. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, джерела, які РФ використовують для пропаганди — фактично охоплює все те, що може побачити людина в інформаційному просторі.

"Якщо таким фразам, які постійно й систематично повторюються, рано чи пізно у них починають вірити, а отже створюється потрібна для РФ картина", — повідомив Ткаченко.

Як приклад, Ткаченко розповів про новини про вакцину від коронавірусу для України.

"Кремлівські ЗМІ, зокрема через канали "Трійки Медведчука" систематично кидали в наш інформпростір тези: "Росія — перша винайшла вакцину від коронавірусу", "Росія готова допомогти братньому народу", "Росія почала поставки Супутник V у "Л/ДНР", "Україна закуповує неякісну вакцину", "Україна зриває терміни поставки вакцини" та інші. Що об'єднує ці новини?", — пише Ткаченко.

За його словами, штучно щеплена ідея неспроможності влади впоратися з викликом і штучно спотворена реальна картина справ.

Крім того, Ткаченко розповів і про інші приклади російської пропаганди. За його словами, наратив про те, що українська влада обмежує російськомовне населення з'явився давно, але новим приводом для створення фейків став "мовний" закон.

"МЗС Росії відразу звинуватив нас у "дискримінації російської мови" і "продовженні русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади з державним переворотом у 2014 році", — говорить міністр, додавши, що це робиться для поляризації шляхом підбурювання етнічних росіян і російськомовних українців в умисному порушенні їх прав і свобод.

За словами Ткаченка, ще один приклад постійної пропаганди Росії — "Україна — не самостійна держава, а інструмент західних політиків".

Він каже, що ця пропаганда використовується Росією постійно. Наприклад, після того, як з'явилися санкції проти будівництва "Північного потоку-2". Стверджується, що США шантажує Європу за допомогою України.

"Кремлю вигідна залежність сусідів від енергопостачання, особливо природного газу. Це дасть їм можливість шантажувати Україну через бізнесменів і політиків у європейських країнах", — пояснив Ткаченко, чому такі фейки запускає Кремль.

Ще одним приводом для появи російських фейків Ткаченко назвав санкції проти Віктора Медведчука.

"Коли РНБО ввела санкції проти кума Путіна і його компаньйонів, російський інформпростір вибухнув. Невеликий приклад пропагандистських тез: "політична інквізиція", "протиправний абсурд", "репресивні дії", "реакційна тенденція", "позасудова розправа", "політичний пірует", "боротьба Зеленського за рейтинг".

За його словами, такі фейки з'являються через те, що російська влада втратила масштабний медійний ресурс, який маніпулював настроями і політичними уподобаннями українців.

"Протистояти голосу Кремля з держтелеканалів РФ і їх пособників може критичне мислення, яке виховуватиме програма медіаграмотності. Тому всі повинні пам'ятати, російська пропаганда — не інформація, а заздалегідь сплановані меседжі, які намагаються донести в будь-який спосіб", — заявив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Зеленський у Twitter написав, що рішення про введення санкцій було важким. Пізніше Зеленський в своєму Telegram-каналі додав, що відверта й маніпулятивна пропаганда з боку ЗМІ повинна отримати жорстку реакцію саме українського суспільства, а для ухвалення рішення про введення санкцій проти телеканалів були об'єктивні підстави.