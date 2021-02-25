Ткаченко рассказал о фейковых тезисах российской пропаганды об Украине

По словам министра, образ Украины и украинцев в российских медиа умышленно искажен и не соответствует действительности.

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал о типичных фейках российской пропаганды, которые искажают образ Украины и украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, источники, которые РФ используют для пропаганды — фактически охватывает все то, что может увидеть человек в информационном пространстве.

"Если такие фразы постоянно и системно повторяющихся рано или поздно у них начинают верить, а следовательно создается нужная для РФ картина", — сообщил Ткаченко.

В качестве примера, Ткаченко рассказал о новостях о вакцине от коронавируса для Украины.

"Кремлевские СМИ, в частности через каналы "Тройки Медведчука" системно бросали в наше информпространство тезисы: "Россия — первая изобрела вакцину от коронавируса", "Россия готова помочь братскому народу", "Россия начала поставки Спутник V в "Л/ДНР", "Украина закупает некачественную вакцину", "Украина срывает сроки поставки вакцины" и другие. Что объединяет эти новости?", — пишет Ткаченко.

По его словам, искусственно привита идея несостоятельности власти справиться с вызовом и искусственно искажена реальная картина дел.

Кроме того, Ткаченко рассказал и о других примерах российской пропаганды. По его словам, нарратив о том, что украинская власть ущемляет русскоговорящее население появился давно, но новым поводом для создания фейков стал "языковой" закон.

"МИД России сразу обвинил нас в "дискриминации русского языка" и "продолжении русофобских действий недальновидных политиков, которые пришли к власти с государственным переворотом в 2014 году", — говорит министр, добавив, что это делается для поляризации путем подстрекательства этнических русских и русскоязычных украинцев в умышленном нарушении их прав и свобод.

По словам Ткаченко, еще один пример постоянной пропаганды России — "Украина — не самостоятельное государство, а инструмент западных политиков".

Он говорит, что эта пропаганда используется Россией постоянно. Например, после того, как появились санкции по строительству "Северного потока-2". Утверждается, что США шантажирует Европу с помощью Украины.

"Кремлю выгодна зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа. Это даст им возможность шантажировать Украину через бизнесменов и политиков в европейских странах", — объяснил Ткаченко, почему такие фейки запускает Кремль.

Еще одним поводом для появления российских фейков Ткаченко назвал санкции против Виктора Медведчука.

"Когда СНБО ввела санкции против кума Путина и его компаньонов, российское информпространство взорвалось. Небольшой пример пропагандистских тезисов: "политическая инквизиция", "противоправный абсурд", "репрессивные действия", "реакционная тенденция", "внесудебная расправа", "политический пируэт", "борьба Зеленского за рейтинг".

По его словам, такие фейки появляются из-за того, что российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями и политическими предпочтениями украинцев.

"Противостоять голосу Кремля с гостелеканалов РФ и их пособников может критическое мышление, которое будет воспитывать программа медиаграмотности. Потому все должны помнить, российская пропаганда — не информация, а заранее спланированные месседжи, которые пытаются донести в любой способ", — заявил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Зеленский в Twitter написал, что решение о введении санкций было трудным. Позже Зеленский в своем Telegram-канале добавил, что откровенная и манипулятивная пропаганда со стороны СМИ должна получить жесткую реакцию именно украинского общества, а для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов были конкретные основания.