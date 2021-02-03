Пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества, – Зеленский

Президент заявил, что решение о санкциях против телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным.

Откровенная и манипулятивная пропаганда со стороны СМИ должна получить жесткую реакцию именно украинского общества.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя введение санкций против ряда украинских телеканалов.

По его словам, для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" были конкретные основания.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого", – написал он.

Зеленский выразил благодарность членам СНБО "за ответственную и быструю реакцию", а также СБУ.

"Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", – подчеркнул он.

Кроме того, президент поблагодарил представителей гражданского общества за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость решения СНБО" о блокировке телеканалов

"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества", – сказал он.

Кстати, недавно Зеленский в Twitter написал, что решение о введении санкций было трудным.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.