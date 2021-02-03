Санкции против телеканалов принимались после звонка госсекретаря США Кулебе, – Лещенко

По информации Сергея Лещенко, ограничения в отношении нардепа Тараса Козака принимались молниеносно.

Решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.

Об этом написал в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

По информации Лещенко, заседание СНБО началось в 19.00 2 февраля, чтобы принять молниеносное решение в момент "максимального ослабления Путина внутренними конфликтами" и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с судом по делу оппозиционера Алексея Навального.

"В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины", – написал Лещенко.

Кроме того, по данным Лещенко, на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после телефонного разговора госсекретаря США Тони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.