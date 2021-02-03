Санкції проти телеканалів вводилися після дзвінка держсекретаря США Кулебі, — Лещенко

За інформацією Сергія Лещенка, обмеження щодо нардепа Тараса Козака вводилися блискавично.

Рішення про введення санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK готувалося в повній секретності і ухвалювалося блискавично.

Про це написав у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Сергій Лещенко.

За інформацією Лещенко, засідання РНБОУ почалося о 19:00 2 лютого, щоб ухвалити блискавичне рішення в момент "максимального ослаблення Путіна внутрішніми конфліктами" і можливого загострення внутрішньої ситуації в Росії в зв'язку із судом у справі опозиціонера Олексія Навального.

"У момент консолідації всього цивілізованого світу проти режиму Путіна йому буде важче зробити можливі відповідні дії щодо України", — написав Лещенко.

Крім того, за даними Лещенко, на ухвалення рішення вплинуло встановлення контакту з новою адміністрацією Джо Байдена після телефонної розмови держсекретаря США Тоні Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено.

За даними ЗМІ, засідання РНБОУ, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що поставка за схемою вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.