США готовы предоставить Украине летальное оружие, – Кулеба

Американская администрация заявила о готовности оказывать экономическую и военную поддержку Украине.

США готовы предоставить Украине летальное оружие, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Об этом говорилось во время первого телефонного разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, Кулеба отметил актуальность и необходимость привлечения американской стороны к реализации Крымской платформы и получил заверения в поддержке США этой украинской инициативы.

Стороны также уделили особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации. Кулеба сообщил о планах по созданию в Украине международного центра по противодействию дезинформации и пропаганде.

Кулеба и Блинкен обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение совершить рабочие визиты.

К слову, в конце января главой Пентагона стал Ллойд Остин, также поддерживающий поставки летального оружия Украине.