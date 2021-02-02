США готові надати Україні летальну зброю, — Кулеба

Американська адміністрація заявила про готовність надавати економічну та військову підтримку Україні.

США готові надати Україні летальну зброю, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Про це йшлося під час першої телефонної розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулеба в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну і військову підтримку України, враховуючи надання летальної зброї", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Кулеба зазначив актуальність та необхідність залучення американської сторони до реалізації Кримської платформи й отримав запевнення в підтримці США цієї української ініціативи.

Сторони також приділили особливу увагу спільним зусиллям із протидії гібридних загроз і дезінформації. Кулеба повідомив про плани щодо створення в Україні міжнародного центру з протидії дезінформації та пропаганди.

Кулеба та Блінкен обговорили перспективи контактів на всіх рівнях, охоплюючи найвищий, і підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити.

До слова, наприкінці січня главою Пентагону став Ллойд Остін, який також підтримує поставки летального зброї Україні.