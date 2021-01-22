Главой Пентагона стал Ллойд Остин, поддерживающий поставки летального оружия Украине

Ллойд также критиковал Россию, утверждая, что та пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

22 января 2021 года Сенат США утвердил 67-летнего генерала в отставке Ллойда Остина на должность министра обороны страны. Его кандидатуру предложил президент США Джо Байде. Об этом рассказывает The Wall Street Journal.

CNN пишет, что в Сенате его кандидатуру поддержали 93 голосами. "Против" были лишь 2.

Остин — первый в истории темнокожий, который оказался во главе Пентагона. В 2016 году он вышел на пенсию. Согласно законодательству, кандидат на должность министра обороны США должен был пробыть в отставке 7 лет перед назначением на должность. В противном случае кандидату требуется специальное разрешение от законодателей. И 21 января 2021 года Остин получил такое разрешение от Конгресса.

Остин прослужил в армии США более 40 лет. Он был помощником командира 3-й пехотной дивизии, которая занималась по свержением Саддама Хусейна в 2003 году. С 2003 по 2005 год Остин в качестве командира 10-й горнострелковой дивизии воевал с террористами в Афганистане.

Остин находился в хороших отношениях с майором Бо Байденом, покойным сыном нового президента США. Остин и Бо Байден познакомились в Ираке. Они поддерживали связь и после возвращения Бо со службы.

Остин тесно сотрудничал с Джо Байденом во время президентства Барака Обамы.

В 2012 году Обама назначил Остина главой Центрального командования США, после чего тот отвечал за все военные операции США на Ближнем Востоке, в том числе — и против Исламского государства (ИГИЛ). Он стал первым темнокожим генералом, который командовал войсками на Ближнем Востоке. В этот период Остин получил прозвище "невидимый генерал": он практически не давал интервью и комментариев, особенно если речь шла об операциях.

Что Ллойд Остин говорил об Украине?

"Суспільне" со ссылкой на расшифровку стенограммы во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам при рассмотрении кандидатуры Остина на должность главы Минобороны сообщило, что тот поддерживал поставку летального оружия Украине.

"Я поддерживаю предоставление смертоносного оружия, чтобы Украина имела необходимое вооружение для самообороны", — сказал Остин.

Он отметил, что помощь Вооруженным силам Украины должна оставаться для США приоритетом. Остин во время слушаний заявил, что он будет "поддерживать усилия по обучению, предоставлению оборудования и консультативной поддержке ВСУ для защиты от продолжающейся российской агрессии".

"Сейчас есть хороший баланс в помощи летальным и нелетальным оружием, необходимом для обеспечения возможностей Украины. Если меня утвердят на должности — я продолжу активно оценивать потребности Украины в помощи и, при необходимости, вносить коррективы", — сказал Остин.

[ + – ] Ллойд Остин, новый глава Пентагона Фото: Радио Свобода

Что Ллойд Остин говорил о России?

Российское издание "Интерфакс" со ссылкой на ту же стенограмму слушаний в Сенате написало, что Остин утверждал, что Россия с Китаем представляют значительную угрозу для интересов США, с которой должно справиться министерство. Новый глава Пентагона утверждал, что действия РФ направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и Грузии.

"Деятельность России в Черном море и восточной части Средиземного моря вероятно, направлена, в том числе на поддержание ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине и в Грузии, а также на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников", — сказано в письменных ответах Остина на слушаниях.

Новый министр обороны США считает, что силы их страны и НАТО в Черном море и восточном Средиземноморье — это ключевой фактор для сдерживания агрессии России. Также он выражал обеспокоенность тем, что РФ "наращивает военную мощь в Арктике и во всем мире".

Отметим, Украина все чаще мелькает в новостях, становясь участницей политических разборок в США. Фокус рассказывал о самых скандальных таких случаях, произошедших в последние годы.

Напомним, 20 января Джо Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.