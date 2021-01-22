Головою Пентагону став Ллойд Остін, що підтримує постачання летальної зброї для України

Ллойд також критикував Росію, стверджуючи, що та намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

22 січня 2021 Сенат США затвердив 67-річного генерала у відставці Ллойда Остіна на посаду міністра оборони країни. Його кандидатуру запропонував президент США Джо Байді. Про це розповідає The Wall Street Journal.

CNN пише, що в Сенаті його кандидатуру підтримали 93 голосами. "Проти" були лише 2.

Остін — перший в історії темношкірий, який опинився на чолі Пентагона. У 2016 році він вийшов на пенсію. Згідно із законодавством, кандидат на посаду міністра оборони США мав пробути у відставці 7 років перед призначенням на посаду. В іншому випадку кандидату потрібен спеціальний дозвіл від законодавців. 21 січня 2021 року Остін отримав такий дозвіл від Конгресу.

Остін прослужив в армії США більше 40 років. Він був помічником командира 3-й піхотної дивізії, яка займалася поваленням Саддама Хусейна у 2003 році. З 2003 до 2005 року Остін у якості командира 10-ї гірськострілецької дивізії воював з терористами в Афганістані.

Остін перебував в хороших відносинах з майором Бо Байденом, покійним сином нового президента США. Остін і Бо Байден познайомилися в Іраку. Вони підтримували зв'язок і після повернення Бо зі служби.

Остін тісно співпрацював з Джо Байденом під час президентства Барака Обами.

У 2012 році Обама призначив Остіна головою Центрального командування США, після чого той відповідав за всі військові операції США на Близькому Сході, зокрема — проти Ісламської держави (ІДІЛ). Він став першим темношкірим генералом, який командував військами на Близькому Сході. У цей період Остін отримав прізвисько "невидимий генерал": він практично не давав інтерв'ю і коментарів, особливо якщо мова йшла про операції.

Що Ллойд Остін говорив про Україну?

"Суспільне" з посиланням на розшифровку стенограми під час слухань в комітеті Сенату США з питань збройних сил при розгляді кандидатури Остіна на посаду голови Міноборони повідомило, що той підтримував постачання летальної зброї Україні.

"Я підтримую надання смертоносної зброї, щоб Україна мала необхідне озброєння для самооборони", — сказав Остін.

Він зазначив, що допомога Збройним силам України повинна залишатися для США пріоритетом. Остін під час слухань заявив, що він буде "підтримувати зусилля по навчанню, надання обладнання та консультативної підтримки ЗСУ для захисту від триваючої російської агресії".

"Зараз є хороший баланс допомоги летальною та нелетальною зброєю, необхідною для забезпечення можливостей України. Якщо мене затвердять на посаді — я продовжу активно оцінювати потреби України у допомозі і, за необхідності, вноситиму корективи", — сказав Остін.

[ + – ] Ллойд Остін, новий голова Пентагону Фото: Радио Свобода

Що Ллойд Остін говорив про Росію?

Російське видання "Інтерфакс" з посиланням на ту саму стенограму слухань в Сенаті написало, що Остін стверджував, що Росія з Китаєм становлять значну загрозу для інтересів США, з якою має впоратися міністерство. Новий голова Пентагону стверджував, що дії РФ спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та Грузії.

"Діяльність Росії у Чорному морі та східній частині Середземного моря імовірно, спрямована, зокрема на підтримку її кампанії з підриву і дестабілізації ситуації на Україні та Грузії, а також на те, щоб кинути виклик операціям США і союзників", — сказано в письмових відповідях Остіна на слуханнях.

Новий міністр оборони США вважає, що сили їх країни і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї — це ключовий фактор для стримування агресії Росії. Також він висловлював стурбованість тим, що РФ "нарощує військову міць в Арктиці і в усьому світі".

Зазначимо, Україна все частіше миготить у новинах, стаючи учасницею політичних розбірок у США. Фокус розповідав про найскандальніші випадки, що сталися за останні роки.

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