Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США (видео)

Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США.

20 января во время церемонии инаугурации Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США.

Присягу приняла и Камала Харрис, ставшая 49-м вице-президентом США. Она — первая в истории страны женщина, занявшая должность вице-президента в США.

Церемонию инаугурации с украинским переводом транслирует YouTube-канал "Радио Свобода".

[ + – ] Церемония инаугурации Джо Байдена

Ранее Джо Байдену как новому лидеру страны передали "ядерные чемоданчики". Менее чем за час до появления видео с доставленными в Капитолий "ядерными чемоданчиками" туда прибыл и сам Джо Байден, а также экс-президенты-демократы с супругами: Барак и Мишель Обамы, а также Билл и Хиллари Клинтоны.

В этом году из-за пандемии коронавируса Байден принимал присягу перед небольшим собранием людей. Традиционную "публику" на Национальной аллее перед зданием Конгресса решили заменить 200 тысячами маленьких флагов США.

Ранее сообщалось, что на инаугурации Джо Байдена охрану правопорядка обеспечивают 25 тысяч Нацгвардейцев. ФБР прогнозирует вооруженные марши, все 50 штатов в боевой готовности.