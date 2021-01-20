По новой процедуре: Джо Байдену передали ядерные чемоданчики (видео)

В связи с тем, что Трамп со своей "кнопкой" улетел во Флориду, пришлось придумать новый способ ее передачи.

"Ядерный чемоданчик" президента США доставили к инаугурации Джо Байдена в Капитолий. В сети появилось видео, снятое на телефон одного из сотрудников Капитолия, на котором показано как сотрудники спецслужб несут эти самые "чемоданчики", а также звучит комментарий за кадром, подтверждающий, что это именно они.

"Футбол, у нас тут футбол!", – сообщает автор ролика. Это не оговорка: название "ядерный футбольный мяч" ("Nuclear Football") закрепилось в американском обороте, как один из вариантов обозначения "красной кнопки", наряду с фразеологизмами "The Button" и "President’s Emergency Satchel".

Видео передачи ядерных кейсов опубликовал военный Telegram-канал "Infant Militario":

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С начала существования процедуры "вверения" ядерной кнопки, ее передача осуществлялась напрямую от помощника уходящего лидера – к помощникам новоизбранного президента.

Однако, как сообщает американский канал "CNN", в связи с тем, что Дональд Трамп изначально не собирался присутствовать инаугурации Джо Байдена, в этот раз пришлось придумать новый способ, как это сделать, поскольку "красная кнопка" должна находиться при действующем президенте всегда, вплоть до момента передачи власти.

Как рассказал каналу старший научный сотрудник журнала для ученых-атомщиков "Bulletin of the Atomic Scientists" Стивен Шварц, на самом деле существует несколько "ядерных чемоданчиков", в том числе у вице-президента, и только один из них отправится во Флориду вместе с Трампом, а остальные оставались в Вашингтоне. При этом, тот саквояж, который улетел вместе с последним президентским рейсом Трампа, будет находиться в распоряжении Трампа ровно до полдня среды, 20 января.

Напомним, менее чем за час, до появления видео с доставленными в Капитолий "ядерными чемоданчиками", туда прибыл и сам избранный президент США Джо Байден, а также экс-президенты демократы с супругами: Барак и Мишель Обамы, а также Билл и Хиллари Клинтоны.