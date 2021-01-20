Кортеж Джо Байдена прибыл в Капитолий (видео)
Ранее в Капитолий приехал Барак и Мишель Обамы, Билл и Хиллари Клинтоны.
В составе кортеже, который вез новоизбранного президента было 38 транспортных средств, сообщает ТАСС.
Джо Байден вместе со своей семьей прибыл в Капитолий для церемонии инаугурации. В условиях пандемии она будет происходить с ограничениями и минимальным присутствием иностранных гостей и зрителей. Украину на инаугурации представит посол Украины в США Владимир Ельченко.
На страннице Джо Байдена в Твиттере ранее появился твит: "Это новый день в Америке".
Барак Обама также поздравляет Байдена с победой на выборах. "Поздравляю моего друга президента Джо Байдена. Пришло твое время", — пишет экс-президент США.
Напомним, церемония инаугурации начнется в 18:15 по Киеву, ее можно будет смотреть в прямом эфире телеканала "UA:Перший" и в Твиттере Джо Байдена.
Ранее стали известны первые указы Байдена, когда он примет пост президента.