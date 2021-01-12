Стало известно, кто представит Украину на инаугурации президента США

Из-за пандемии коронавируса все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко официально представит украинское государство на церемонии инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится на официальной странице посольства Украины в США в Facebook.

"В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", – говорится в сообщении.

Посол в комментарии "Укринформу" отметил, что инаугурация никак не связана со встречами с иностранными лидерами и для этого существуют отдельные официальные визиты.

Ельченко напомнил, что в прошлые годы на церемонию инаугурации от каждой страны приглашались послы, аккредитованные в США и сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

"Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правила участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", – сказал Ельченко.

Напомним, церемония инаугурации Байдена намечена на 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп уже отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена.

Инаугурационный комитет также не рекомендует американцам ехать на церемонию инаугурации Байдена. Виртуальная версия парада будет транслироваться по телевидению. В программе инаугурации также будет выступление музыкантов, поэтов, танцевальных трупп и других исполнителей.