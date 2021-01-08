"Я не пойду": Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Дональд Трамп пообещал не допустить неуважения к американцам, проголосовавшим за него на выборах.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о нежелании присутствовать на инаугурации демократа Джо Байдена 20 января. Об этом он написал в своем Twitter.

"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", – написал глава Белого дома.

Также глава Белого дома добавил, что не допустит неуважения к американцам, проголосовавшим за него на выборах.

"75 млн великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за "Америку прежде всего", "Сделаем Америку снова великой" сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!" – написал он в другом твите.

Отметим, недавно действующего президента США разблокировали в Twitter и он опубликовал обращение к нации. По его словам, все те, кто ворвался в Капитолий не представляют Америку. Нарушители закона должны заплатить за это. Трамп в своем обращении впервые не назвал выборы подставными, заявив, что выборы были тяжелыми и эмоциональными.

Напомним, что на президентских выборах в США победил Джо Байден. Но Дональд Трамп отказывался признавать свое поражение, обещая "адскую битву" за власть с демократами.