Трамп пообещал "адскую битву" с Байденом за Белый дом (видео)

6 января Конгресс США должен утвердить победу Байдена на голосовании. Но действующий президент отказывается признавать результаты выборов.

В случае "захвата" Сената демократами, их ждет "адская битва", — заявил Дональд Трамп во время выступления в Джорджии.

"Можно проиграть и сказать: хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз — а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты — это недопустимо", — сказал Трамп.

Он также добавил, что пришедшие к власти Байден и демократы – это все равно что, если страной бы управляли коммунисты и марксисты.

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Напомним, в Соединенных Штатах Америки на президентских выборах победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако его соперник — республиканец Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы "украденными". Он неоднократно заявлял, что во многих штатах зафиксированы махинации. В штате Джорджия провели ручной пересчет голосов, который подтвердил победу Байдена. После чего госсекретарь Дорджии заявил об угрозах.

Байден победил на президентских выборах. Он получил 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Трамп требовал от властей Джорджии "найти" голоса для победы в штате.

Ранее СМИ писали о том, что Трамп устраивает истерики и не хочет покидать Белый дом.