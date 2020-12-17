Трамп устраивает истерики и не хочет покидать Белый дом, – CNN

Дональд Трамп не желает мириться с тем, что его президентский срок заканчивается, заявляют в СМИ.

Президент США Дональд Трамп отказывается покидать Белый дом и не желает мириться с тем, что его президентский срок заканчивается. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По его словам, об этом Трамп говорит в моменты "глубочайшего отрицания".

"Он устраивает чертову истерику. На самом деле он собирается уйти", — сказал один из источников.

Помощники были встревожены заявлением президента, однако "мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца".

Напомним, 14 декабря Джо Байден набрал более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.

Ранее Трамп говорил, что готов покинуть свою нынешнюю резиденцию, Белый Дом, если коллегия выборщиков признает победителем на президентских выборах 2020 года его оппонента Джо Байдена.

Трамп так и не признал своего поражения на выборах. Он регулярно заявляет о фальсификациях процесса. Приверженцы президента-республиканца Трампа тоже считают, что результаты выборов сфальсифицированы, и победа все же досталась Дональду Трампу, хотя никаких доказательств так и не было предоставлено.

Впрочем, ранее Трамп все же согласился начать процедуру передачи полномочий Байдену.

15 ноября Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что демократ Джо Байден победил на президентских выборах. Впрочем, причиной победы он назвал "фальсификацию выборов". Однако уже 16 ноября Трамп громогласно заявил, что победил на прошедших президентских выборах в США.