Трамп согласился начать процедуру передачи полномочий Байдену

Трамп так и не признал своего поражения на президентских выборах, но решил не препятствовать легальной передачи власти избранному президентом США Байдену.

24 ноября стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп, который по сообщениям ряда американских СМИ проиграл президентские выборы 2020 года Джо Байдену, решил не препятствовать процессу передачи полномочий следующему главе государства. Администрация общих служб, которая должна подписать соглашение о смене президента, сообщила Байдену, что тот может начать официальный процесс получения полномочий, информирует Reuters.

Благодаря запуску процедуры, у команды Байдена появятся средства из бюджета и офисное помещение, которыми они смогут пользоваться до инаугурации (она запланирована на 20 января 2021 года). Также Байден и его вице-президент, Камала Харрис, смогут участвовать в регулярных брифингах по национальной безопасности, к которым есть доступ у Трампа.

Дональд Трамп через Twitter обратился к возглавляющей Администрацию общих служб Эмили Мерфи, призвав ее выполнить первоочередные протоколы по передаче полномочий Байдену.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из АОС за ее неизменную преданность. Ее преследовали, угрожали и оскорбляли — и я не хочу, чтобы это продолжалось с ней, ее семьей или сотрудниками АОС. Тем не менее, в интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что необходимо по первоочередным протоколам, и посоветовал своей команде сделать то же самое", — написал Трамп.

Впрочем, издание Reuters сообщило, что в письме к сотрудникам Администрации общих служб Мерфи заявила, что на нее никогда не совершали давления из-за решения запустить процедуру передачи президентских полномочий Байдену.

"На меня никогда не оказывали давления из-за содержания или сроков моего решения. Решение было исключительно моим", — написала Мерфи.

Представители администрации Трампа заявили, что процесс передачи полномочий можно будет запускать уже с 24 ноября.

"Это, вероятно, самая большая уступка, на которую смог пойти президент Трамп", — сказал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что победил на прошедших президентских выборах в США, несмотря на то, что ряд западных СМИ, среди которых CNN, BBC, AP и Guardian, опубликовали новости о том, что 46-м президентом США станет Джо Байден. По последним данным, Байден побеждает с 306 голосами выборщиков из необходимых 270. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков.

Трамп регулярно заявляет о фальсификациях процесса. Приверженцы президента-республиканца Трампа тоже считают, что результаты выборов сфальсифицированы, и победа все же досталась Дональду Трампу.

Тем не менее, Байден уже назвал кандидатов на основные посты в администрации президента США. В частности, госсекретарем США планируют назначить критика политики России относительно Украины Энтони Блинкена. Он поддерживал и исключение России из G-8.