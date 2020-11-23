Госсекретарем США при Джо Байдене может стать критик России Энтони Блинкен

Bloomberg пишет, что госсекретарем при Байдене могут назначить Блинкена, утверждавшего, что действия России в Украине — это стратегический проигрыш РФ в будущем.

Джо Байден, которого по сообщениям ряда западных СМИ избрали новым президентом США, решил заняться формированием своей команды до того, как Дональд Трамп официально признает свое поражение. На должность госсекретаря страны Байден намерен назначить своего давнего советника Энтони Блинкена, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Летом 2014 года он заявлял, что действия России на территории Украины — это стратегическая ошибка.

"Я абсолютно убежден, что действия России на Украине — это стратегический проигрыш для России в будущем. Во-первых, да, можно сказать, что Россия "выиграла Крым", но при этом она проигрывает и, вероятно, потеряла Украину. Украина более едина в своей западной ориентации, чем когда-либо. И ее чувство национальной идентичности глубже, чем когда-либо", — заявлял Блинкен.

Он поддерживал и исключение России из G-8.

"Это важно, потому что президент Путин и Россия определяют власть по геополитическому влиянию, которое Россия может получить. А политический подрыв России в международном сообществе и ее политическая изоляция ослабляют эту власть", — говорил Блинкен.

Также, по информации собеседников Bloomberg, советником нового президента США по вопросам нацбезопасности планируют назначить Джейка Салливана, который ранее был ближайшим помощником Хиллари Клинтон, а послом Байдена в ООН — Линду Томас-Гринфилд, кадрового офицера дипломатической службы.

58-летний Блинкен и 43-летний Салливан работали советниками Байдена по нацбезопасности во времена его вице-президентства. Томас-Гринфилд был помощником госсекретаря по вопросам Африки в администрации Барака Обамы. На текущий момент она является старшим советником в Albright Stonebridge Group в Вашингтоне.

Объявление первых назначений Байдена должно состояться 24 ноября.

Госсекретарь США — это одна из наиболее престижных должностей в правительстве страны. Он проводить встречи с зарубежными лидерами и их представителями по всему миру. В частности, госсекретарь США при Трампе Майк Помпео в октябре встречался с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении: Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы обудить ситуацию в Карабахе.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что победил на прошедших президентских выборах в США, несмотря на то, что ряд западных СМИ, среди которых CNN, BBC, AP и Guardian, опубликовали новости о том, что 46-м президентом США станет Джо Байден.

Трамп регулярно заявляет о фальсификациях процесса. Приверженцы президента-республиканца Трампа тоже считают, что результаты выборов сфальсифицированы, и победа все же досталась Дональду Трампу.

Действующий президент США Дональд Трамп уволил руководителя Агентства кибербезопасти Криса Кребса за отрицание фальсификаций.