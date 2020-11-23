Байден назвал кандидатов на основные посты в администрации президента США

Экс-госсекретаря Джона Керри планируют назначить спецпосланником по климату.

Джо Байден, которого по сообщениям ряда западных СМИ избрали новым президентом США, назвал фамилии кандидатов, которых планирует назначить после инаугурации на основные посты в своей администрации.

Соответствующая информация опубликована в Twitter штаба политика.

"Национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство внутри страны", – говорится в сообщении.

Так, должность госсекретаря может занять Энтони Блинкен, должность постпреда при ООН – Линда Томас-Гринфилд, а пост советника по национальной безопасности – Джейк Салливан.

Кроме того, на пост главы Министерства внутренней безопасности претендует Алехандро Майоркас, а директором национальной разведки может стать Аврил Хейнс. Экс-госсекретаря Джона Керри планируют назначить спецпосланником по климату.

Ранее уже сообщалось, что госсекретарем США при Джо Байдене может стать критик политики России относительно Украины Энтони Блинкен. Он поддерживал и исключение России из G-8.