Результаты выборов в США: Байден набрал необходимые для победы голоса

У Байдена – 306 голосов выборщиков, у Трампа – 232.

Джо Байден набрал более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США, сообщает "The Washington Post".

"Байден преодолел порог в 270 голосов для победы на посту президента, когда Калифорния подала 55 голосов выборщиков после 17:00 по восточному времени. Как и ожидалось, к концу дня бывший вице-президент набрал 306 голосов выборщиков против 232 – у Трампа", – сообщается в материале "WP".

Голосование проходило по всей стране. За Байдена проголосовали штаты: Вермонт, Нью-Гэмпшир, Невада, Джорджия, Аризона, Висконсин, Нью-Йорк, Пенсильвания, Мичиган и Калифорния. В Индиане, Теннесси, Флориде и Техасе победу одержал действующий президент Дональд Трамп. Голосование выборщиков в ряде штатов еще не завершилось, однако математически Трамп уже не может опередить Байдена.

"В этой битве за душу Америки победила демократия", – заявил Байден в своем обращении в прайм-тайм после голосования в понедельник, 14 декабря.

Выйдя к журналистам после голосования, член Палаты представителей Конгресса США Малкольм Кеньятта, демократ из Филадельфии и один из 20 сторонников Байдена в Пенсильвании, назвал это "хорошим днем ​​для американской демократии". В связи с прошедшим голосованием "суперпредставителей", Кеньятта отметил: "Это доказательство того, что наша избирательная система работает".

"Теперь у нас есть конституционный порог, и мы будем иметь дело с вице-президентом Байденом как избранным президентом", – отметил сенатор Рой Блант из Миссури.

Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу США на совместном заседании Сената и Палаты представителей, после окончательного подсчета голосов выборщиков. Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

Уточним, что по американской системе проведения президентских выборов, обычные избиратели фактически голосуют за "выборщиков", которые, в свою очередь, официально голосуют за кандидатов только через несколько недель после самих выборов.

В Белом доме в понедельник, 14 декабря предупредили, что и после голосования выборщиков продолжат оспаривать итоги выборов в США. По словам юриста американского президента Руди Джулиани, адвокаты Трампа продолжат подавать иски о признании результатов выборов недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США.

Напомним, на днях американский журнал "Time" опубликовал список претендентов на звание "Человека года-2020". В шорт лист попали одновременно и действующий президент США Дональд Трамп и вероятный победитель выборов демократ Джо Байден.